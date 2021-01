DJ MÄRKTE ASIEN/Leichte Gewinne vor Senats-Stichwahl in den USA

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mehrheitlich mit Aufschlägen haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Damit konnten sich die Indizes von zwischenzeitlichen Verlusten erholen. Lediglich in Tokio ging es mit den anhaltenden Corona-Pandemiesorgen leicht nach unten. Teilnehmer sprachen insgesamt von Zurückhaltung vor der wichtigen Stichwahl für den US-Senat in Georgia am Berichtstag. Diese habe großen Einfluss auf die künftige Politik der US-Regierung von Joe Biden, denn im Falle eines Sieges der Demokraten könnte der neu gewählte US-Präsident "durchregieren".

Zudem sollen am Mittwoch Repräsentantenhaus und Senat das Wahlergebnis vom 3. November zertifizieren. Hier hat eine Gruppe von zwölf Senatoren der Republikanischen Partei angekündigt, sie wolle in der Sitzung die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses fordern, der eine zehntägige Prüfung des Wahlergebnisses vornehmen soll. Auch rund hundert republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses wollen Einwände gegen die Bestätigung von Bidens Wahlsieg vorbringen.

Dazu kamen schwache Vorgaben der US-Börsen und wieder steigende Sorgen hinsichtlich der Corona-Pandemie. Trotz der weltweit begonnenen Impfkampagne steigen die Fallzahlen weiter rasant an und in immer mehr Ländern wird die mutierte Variante des Virus nachgewiesen. Für den Nikkei-225 in Tokio ging es um 0,4 Prozent auf 27.159 Punkte nach unten. Premierminister Yoshihide Suga will am Donnerstag eine Entscheidung treffen, ob für Tokio und drei benachbarte Präfekturen aufgrund der weiterhin hohen Zahl an Neuinfektionen der Ausnahmezustand verhängt wird.

In Japan drohen Lockdowns

Vor allem Auto-, Transport- und Pharmawerte zeigten sich in Tokio mit Abgaben. Für die Papiere von Nissan Motor ging es um 2,6 Prozent nach unten und Central Japan Railway verloren 2,1 Prozent. Dagegen waren Halbleiterwerte gesucht: Bei Advantest stand ein Plus von 4,8 Prozent und Lasertec rückten um 4,0 Prozent vor.

Der Schanghai-Composite erholte sich von zwischenzeitlichen Abgaben und verbesserte sich um 0,7 Prozent auf 3.529 Punkte, auch der Hang-Seng-Index drehte im späten Handel ins Plus und stieg um 0,7 Prozent. Analysten rechnen kurzfristig mit einer Fortsetzung der jüngst positiven Tendenz. Zu Beginn des Jahres dürften Fonds verstärkt investieren, und die chinesische Konjunktur zeige Zeichen einer andauernden kräftigen Erholung, hieß es von Dongguan Securities.

Auch der Kospi in Seoul erholte sich und gewann 1,5 Prozent. Er schloss erneut auf einem Rekordhoch und legte den siebten Handelstag in Folge zu. Im Verlauf sei es zu leichten Gewinnmitnahmen gekommen, doch viele Teilnehmer setzten weiterhin auf eine starke konjunkturelle Erholung, hieß es. Gesucht waren Bau- und Schiffsbauwerte. Hier erhöhten sich Daewoo Engineering & Construction um 12 Prozent und Korea Shipbuilding & Offshore Engineering um 6,8 Prozent - letztere auch getrieben von einem gewonnenen Großauftrag. Die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics erholten sich von zwischenzeitlichen Verlusten und legten um 1,1 Prozent zu. LG Electronics fielen nach zuletzt vier Handelstagen mit Gewinnen um 1,4 Prozent.

In Sydney zeigte sich der S&P/ASX-200 wenig verändert. Der Index hatte am Vortag dank kräftiger Gewinne bei den Werten aus dem Rohstoff-Sektor den besten Jahresstart seit 2001 verzeichnet. die Rohstoffwerte verhinderten auch am Dienstag ein Minus des Index. Für die Aktien von BHP ging es um 2,9 Prozent aufwärts, Rio Tinto verbesserten sich um 2,1 Prozent und Fortescue stiegen um 1,6 Prozent und schlossen damit erneut auf einem Rekordhoch.

Erleichterungsrally bei chinesischen Telekomwerten

Kräftige Kursgewinne verzeichneten die Aktien von China Mobile, China Telecom und China Unicom. Die New York Stock Exchange (Nyse) hat ihre Pläne für ein geplantes Delisting der drei Unternehmen fallen gelassen. Die Nyse verwies zur Begründung auf laufende Verhandlungen der Regulierungsbehörden und des Office of Foreign Asset Control. In der Vorwoche war ein Delisting-Verfahren eingeleitet worden, um einer Anordnung von US-Präsident Donald Trump Folge zu leisten, die auf Unternehmen mit Verbindungen zum chinesischen Militär abzielt. Für die Aktien von China Mobile, China Telecom und China Unicom ging es zwischen 5,3 und 9,2 Prozent aufwärts.

Die Aktien von Chinas größtem Offshore-Ölproduzenten CNOOC legten um 1,1 Prozent zu. Das Unternehmen war ebenfalls als Kandidat für einen Handelsauschluss in den USA gehandelt worden.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.681,90 -0,03% +1,44% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.158,63 -0,37% -0,68% 07:00 Kospi (Seoul) 2.990,57 +1,54% +1,57% 07:00 Schanghai-Comp. 3.528,68 +0,73% +1,60% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.650,73 +0,65% +0,94% 09:00 Taiex (Taiwan) 15.000,03 +0,66% +1,82% 06:30 Straits-Times (Sing.) 2.854,30 -0,16% +0,53% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.605,56 +0,19% -1,51% 10:00 BSE (Mumbai) 48.224,19 +0,10% +0,74% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:58 % YTD EUR/USD 1,2265 +0,1% 1,2251 1,2263 +2,9% EUR/JPY 126,23 -0,1% 126,32 126,16 +2,5% EUR/GBP 0,9023 -0,0% 0,9024 0,8958 +3,3% GBP/USD 1,3594 +0,1% 1,3576 1,3690 -0,4% USD/JPY 102,92 -0,2% 103,12 102,89 -0,4% USD/KRW 1087,73 +0,1% 1086,40 1082,61 +0,2% USD/CNY 6,4611 -0,0% 6,4616 6,4683 -1,0% USD/CNH 6,4433 -0,2% 6,4549 6,4470 -0,9% USD/HKD 7,7525 -0,0% 7,7536 7,7525 0% AUD/USD 0,7718 +0,6% 0,7669 0,7724 +0,3% NZD/USD 0,7217 +0,6% 0,7173 0,7210 -0,1% Bitcoin BTC/USD 31.101,50 -0,9% 31.395,75 32.070,25 +6,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,67 47,62 +0,1% 0,05 -1,8% Brent/ICE 51,04 51,09 -0,1% -0,05 -1,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.942,62 1.942,10 +0,0% +0,52 +2,3% Silber (Spot) 27,32 27,28 +0,2% +0,05 +3,5% Platin (Spot) 1.072,23 1.069,83 +0,2% +2,40 +0,1% ===

