- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 158 (140) EUR - 'BUY'- JPMORGAN HEBT CONTINENTAL AG AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 140 (90) EUR- JPMORGAN HEBT ELRINGKLINGER AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 9 (4,30) EUR- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 69 (63) EUR - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STABILUS AUF 61 (53) EUR - 'NEUTRAL'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 190 (150) EUR - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN NIMMT EON MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 10 EUR- JPMORGAN SENKT BMW AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 85 (80) EUR- JPMORGAN SENKT JOST WERKE AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 42 (40) EUR- STIFEL EUROPE SENKT JOST WERKE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 47 (45) EUR - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BAE SYSTEMS AUF 644 (635) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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