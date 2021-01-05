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WKN: 710000 ISIN: DE0007100000 Ticker-Symbol: DAI 
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05.01.21
11:06 Uhr
57,31 Euro
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EURO STOXX 50
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DAX International 100
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DAIMLER AG Chart 1 Jahr
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5-Tage-Chart
CONTINENTAL
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DAIMLER AG57,31+0,72 %
DELIVERY HERO SE136,85+0,22 %
ELRINGKLINGER AG16,900+7,78 %
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