Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Emissionsseitig geht das Jahr direkt in die Vollen, so die Analysten der Helaba.Mit Niedersachsen sei gestern ein öffentlicher Emittent am Markt gewesen und habe Papiere im Wert von 1 Mrd. EUR zu MS-1 platzieren können und Nordrhein-Westfalen wolle heute eine 100-jährige Benchmark-Anleihe begeben. Ebenfalls komme die KfW mit einer 10-jährigen Benchmark-Emission. Der Finanzierungsbedarf der öffentlichen Haushalte sei enorm und werde auch mithilfe der Zentralbankaktivitäten gedeckt. Übergeordnet und mittel- bis langfristig sei dies nicht unproblematisch, kurzfristig würden die Spreads dadurch aber auf niedrigen Niveaus gehalten. Im gedeckten Segment habe sich die Aareal Bank für heute mit einem 500 Mio. EUR schweren Bond (WNG) angekündigt. ...

