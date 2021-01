In der EU geht das Warten auf mehr Corona-Impfstoffe und zusätzliche Dosen weiter. Zunächst keimte am Montag Hoffnung auf, dass die Zulassung für Modernas Corona-Impfstoff mRNA-1273 doch schneller gehen könnte als gedacht. Der Expertenausschuss der EMA war bereits am Montag und damit zwei Tage früher als geplant zusammengetroffen und hatte über die Zulassung des Impfstoffes des US-Herstellers Moderna beraten. Nun wurde die Entscheidung über die Empfehlung aber doch auf Mittwoch verschoben.Bundesgesundheitsminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...