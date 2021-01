DJ Zahl der Arbeitslosen fällt saisonbereinigt auch im Dezember

Von Andreas Kißler

NÜRNBERG/BERLIN (Dow Jones)--Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im Dezember in saisonbereinigter Rechnung erneut wesentlich günstiger entwickelt als erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) berichtete, sank die Arbeitslosenzahl bereinigt um saisonale Einflüsse gegenüber November um 37.000 Personen. Damit sind nun 2,707 Millionen Menschen ohne Beschäftigung.

Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg um 5.000 Personen erwartet. Im November hatte sich die Zahl der Arbeitslosen saisonbereinigt in korrigierter Rechnung bereits entgegen den Erwartungen um 40.000 Personen verringert. Die BA hatte ursprünglich ein Minus von 39.000 angegeben.

Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote verharrte im Dezember entsprechend den Erwartungen bei 6,1 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr waren 480.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet.

Nachfrage der Betriebe stabilisiert sich

Nicht saisonbereinigt ist die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat um 8.000 gestiegen. Die Arbeitslosenquote blieb unbereinigt bei 5,9 Prozent. Bei der Saisonbereinigung werden jahreszeitliche Schwankungen zum Beispiel durch übliche Wettereinflüsse herausgerechnet.

"Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Dezember gestiegen - aber nicht so stark wie sonst in diesem Monat", sagte der Vorstandsvorsitzende der BA, Detlef Scheele. "Die Anzeigen für Kurzarbeit haben wieder zugenommen - jedoch nur in begrenztem Umfang. Die Nachfrage der Betriebe stabilisiert sich auf einem niedrigeren Niveau."

Laut BA lag die Arbeitslosenzahl im Jahresdurchschnitt 2020 bei 2,695 Millionen. Das waren 429.000 Menschen mehr als 2019. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent.

"Der Einbruch am Arbeitsmarkt vom Frühjahr wirkt noch nach", sagte Scheele. "Die Folgen der Corona-Pandemie und der Maßnahmen zu ihrer Eindämmung sind weiterhin sehr deutlich sichtbar. Die stabilisierende Wirkung der Kurzarbeit hat jedoch Beschäftigung gesichert und eine höhere Arbeitslosigkeit verhindert."

