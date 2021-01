BERLIN (dpa-AFX) - Die Kommunen fordern ein bundesweit einheitliches Vorgehen, damit die Akzeptanz und der Erfolg des Lockdowns nicht verspielt werden. Bund und Länder sollten eine "bundeseinheitliche, langfristige, transparente Strategie"" für Schulen, Wirtschaft und Kultur beschließen, sagte der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Dienstag) vor dem Bund-Länder-Treffen an diesem Dienstagmittag. Er fügte auch hinzu: "Wir müssen wegkommen von der Methode, uns von einem Treffen der Ministerpräsidenten zum anderen durchzuhangeln."

Städtetagspräsident Burkhard Jung sagte: "Der Lockdown wird nur dann nachhaltig wirken, wenn er bundesweit fortgesetzt und nicht in einzelnen Ländern aufgeweicht wird." In den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag) fügte der Leipziger Bürgermeister hinzu, die Maßnahmen sollten "so lange nicht gelockert werden, bis in ganz Deutschland ein stabiler Abwärtstrend der Neuinfektionen erkennbar ist".