Berlin (ots) - Der Winter ist in Deutschland angekommen. Für eine sichere Fahrt bei Schneefall, Glätte und früh einsetzender Dunkelheit ist eine gute Vorbereitung unerlässlich. Der ACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub, informiert, was es auf winterlichen Straßen zu beachten gilt.WinterausrüstungspflichtenIn Deutschland gilt die "situative Winterreifenpflicht". Autofahrende sind bei winterlichen Verhältnissen verpflichtet, Winterreifen zu benutzen. Besser als das alte "M+S" Symbol sind Reifen mit dem neuen "Alpine"-Symbol", dem Bergpiktogramm mit Schneeflocke. Seit 01.01.2018 müssen alle neuen Winterreifen mit diesem Symbol gekennzeichnet sein. Ältere Reifen sowie Ganzjahresreifen dürfen noch bis zum 30.09.2024 gefahren werden, wenn sie vor dem 01.01.2018 gefertigt wurden. ACE-Hinweis: Wer auf Ganzjahresreifen setzt, sollte sich vor einer Fahrt in den Schnee über die individuellen Schwächen des Reifenmodells informieren. Und Achtung: Vor der Abfahrt über mögliche abweichende Ausrüstungspflichten im Ausland informieren.Vor der AbfahrtDas Auto ist vollständig von Schnee und Eis zu befreien - die Motorhaube und das Dach nicht vergessen.Profiltiefe der ReifenSowohl bei Sommer- als auch bei Winterreifen sieht der Gesetzgeber eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern vor. Aus Sicherheitsgründen rät der ACE zu einer Mindestprofiltiefe von 4 mm für den besten Halt bei Matsch und Schnee.Flüssigkeiten und SchlösserFür das Kühlwasser und die Scheibenwaschanlage sollte rechtzeitig Frostschutzmittel eingefüllt werden. Eiskratzer und Enteisungsmittel sollten ebenfalls im Auto vorhanden sein. ACE-Tipp: Türschloss-Enteisungsspray kann auch dann der entscheidende Vorteil sein, wenn die Batterie des Funkschlüssels den Geist aufgibt und manuell aufgesperrt werden muss. Nicht vergessen: Türschlossenteiser gehört griffbereit in die Jackentasche und nicht etwa ins Handschuhfach.Während der FahrtBei Schnee und Glätte sollten abrupte Lenkbewegungen und plötzliche Bremsmanöver vermieden werden. Vorausschauendes Fahren, rechtzeitiges Abbremsen und eine angepasste Geschwindigkeit sind wichtig für die Sicherheitsreserve.Weitere Informationen:>> ACE-Ratgeber "Winter" (https://www.ace.de/ratgeber/verkehrssicherheit/ratgeber-winter/)>> ACE-Ratgeber Winter-Pflege (https://presse.ace.de/pressemitteilungen/presse-detail/news/lockdown-light-fuer-auto-winterpflege-nutzen/)Pressekontakt:ACE PressestelleTel.: 030 278 725-15E-Mail: presse@ace.deTwitter: twitter.com/ACE_autoclubOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59243/4804684