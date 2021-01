Das Trendbarometer 2020 von Mondi und Karmasin Research & Identity untersucht das Online-Konsumentenverhalten und die Ansprüche an Verpackungen in Deutschland, Österreich, Polen, Rumänien und Tschechien. Laut der quantitativen Studie von Mondi und Karmasin hat die Corona-Pandemie den Online-Handel weiter beschleunigt. Was 2020 bleibt, ist der Trend zu nachhaltigen Verpackungen. Dabei sind für die Konsumenten die wichtigsten Kriterien ein ausreichender Schutz für die bestellte Ware, ein umweltfreundliches Material und eine einfache Entsorgungsmöglichkeit. Diese Ansprüche führen dazu, dass in allen ...

