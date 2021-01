Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Jahresstart sank der ITRAXX Senior Financials zunächst leicht unterhalb der Marke von 57 Punkten, so die Analysten der Helaba.Im Handelsverlauf seien die Risikoaufschläge wieder gestiegen. Gedämpft werde der grundsätzliche Optimismus durch eine bevorstehende Verlängerung des Lockdowns. Aus der Wirtschaft sei verstärkt zu vernehmen, dass die Unternehmen immer mehr an ihre Grenzen stoßen würden. Der Banken- und Industrieverband Italiens habe die Behörden Europäischen Union aufgefordert, die EU-Bankenvorschriften für Kreditausfälle und die Bereitstellung von Krediten vorrübergehend zu lockern. So werde unter anderem eine weniger strenge Definition für Kreditausfälle gefordert, um vorrübergehende Liquiditätsprobleme zu verhindern, welche die Unternehmen zum Konkurs zwingen würden. ...

