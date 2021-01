VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer schlägt Alarm. Dem VW-Konzern fehlen elektronische Bauteile für die Fahrzeugproduktion. Mehr als 100.000 Autos könnten deshalb nicht gebaut werden. Im Interview mit dem Handelsblatt findet VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer deutliche Worte. VW werde "2021 um jedes Auto kämpfen", so der Manager. Vor allem für die Golf-Produktion in Wolfsburg fehlen dem Hersteller Chips. Nachfrage unterschätzt Entsprechend hat der Hersteller die Produktion vor Weihnachten gestoppt und will sie erst Mitte Januar wieder aufnehmen. Damit sei die Sache allerdings...

