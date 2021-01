Wien (www.fondscheck.de) - Die französische Fondsgesellschaft La Financière de l'Echiquier (LFDE) hat ihr ESG-Team für europäische Large-Cap-Aktien sowie das ESG-Researchteam erweitert, so die Experten von "FONDS professionell".Paul Merle verwalte als Co-Portfoliomanager gemeinsam mit Adrien Bommelaer den Echiquier Major SRI Growth Europe (ISIN FR0010321828/ WKN A0LCNP) mit einem Fondsvolumen von 833,8 Millionen Euro (Stand: 30.12.2020). Der Fonds investiere in europäische Wachstumswerte mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die in ihrem Sektor eine führende Position einnehmen und darüber hinaus eine herausragende Unternehmensführung sowie positive Umwelt- und Sozialpolitik aufweisen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...