Frankfurt am Main (ots) - Seit dem 1. Januar 2021 agieren die Bereiche Digital Media und Lesermarkt gemeinsam als neue Verlagsabteilung "Product + Sales". Mit dem Zusammenschluss entsteht der nach der Redaktion zweitgrößte Bereich der F.A.Z. Sie richtet damit die Produktentwicklung und den Vertrieb verstärkt auf die Anforderungen des Digitalgeschäfts aus.Seit Jahresbeginn vereint die neue Abteilung "Product + Sales" den Vertrieb (Print und Digital) und die digitale Produktentwicklung. Mit dieser Integration von Lesermarkt und Digital Media optimiert der Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) seine vertriebsnahen Strukturen und Prozesse und verstärkt seine Ausrichtung auf den digitalen Vertrieb. Das Team umfasst die rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ehemaligen Einzelabteilungen. Das Leitungsteam bilden Stefan Buhr und Nico Wilfer sowie Tobias Fredebeul-Krein als Stellvertreter. Verstärkt wird diese Reorganisation durch Daniel Rausch von Traubenberg-Haneberg, der seit 1. Januar 2021 Head of Product Development für die digitalen Produkte ist."Product + Sales" ist der größte Verlagsbereich bei der F.A.Z. Die vollständige Reorganisation wird voraussichtlich Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein.Im Digitalgeschäft liegen Produktentwicklung und Vertrieb eng beieinander. Die vergangenen Monate wurden genutzt, um weitere technologische Grundlagen für einen erfolgreichen digitalen Vertrieb zu schaffen. Jetzt wird mit der Etablierung von "Product + Sales" auch die organisatorische Basis neu definiert. Grundsätzlich neu ist, dass Vertrieb und Produktentwicklung am Kundenlebenszyklus ausgerichtet werden. Vom Erstkontakt über die Kundenbindung bis zur Kündigervermeidung und -rückgewinnung werden alle Prozesse so optimiert, dass ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden und somit eine höhere Kundenzufriedenheit erreicht werden kann.Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der F.A.Z.: "Der Name 'Product + Sales' trägt die Mission bereits im Namen - die beiden Felder lassen sich nicht länger trennen, wenn man erfolgreich im Markt sein will. Mit diesem Zusammenschluss stellen wir uns für die dynamische Marktentwicklung neu auf und harmonisieren unsere Ziele, Prioritäten und Ressourcen über die kundennahe Wertschöpfung hinweg. Es ist ein zentraler Schritt auf unserem Weg der Transformation hin zu einem effektiven Anbieter eines digitalen Produkt- und Angebotsportfolios."