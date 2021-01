Baden-Baden (ots) - Sexualität bedeutet mehr als nur der erste Schritt zum Eltern werden. Sie beeinflusst Psyche und persönliche Entwicklung, Partnerschaft und Sozialverhalten. Sex begleitet die Menschen durch ihr ganzes Leben. Kommt die Lust zu kurz oder lässt sich der Wunsch nach einem eigenen Kind nicht auf Anhieb erfüllen, kann das Beziehungen auf eine harte Probe stellen. In "rundum gesund: Liebe, Lust und Leidenschaft" spricht Dennis Wilms im Interview mit der Paar- und Sexualtherapeutin Dr. Heike Melzer diese und andere - manchmal als heikel empfundene - Fragen an. Zu sehen am Montag, 1. Februar 2021, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Nach der Ausstrahlung ist die Folge ein Jahr lang in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/rundum-gesund/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzI3MzY1Mg/) verfügbar.Erneuter Kinderwunsch: Sterilisation rückgängig machenFamilienplanung abgeschlossen - oder doch nicht? Christina und Martin Rasche sind glücklich miteinander, perfekt wäre noch ein gemeinsames Kind. Das Problem: Martin Rasche hatte sich nach zwei Kindern in erster Ehe sterilisieren lassen. Sechs Jahre später wollte er die sogenannte Vasektomie rückgängig machen. Spezialisierte Mikrochirurg*innen können operativ die Refertilisierung erreichen, also die Sterilisation beim Mann in bestimmten Fällen wieder aufheben. Zudem zeigen die Paar- und Sexualtherapeutin Dr. Heike Melzer und SWR Moderator Dennis Wilms an der virtuellen Patientin Annie was bei der Vorbereitung auf das Liebesspiel und beim Orgasmus im Körper passiert. Lust ist biologisch sehr komplex: Hormone, Nerven, Drüsen, Gehirn und Geschlechtsorgane spielen dabei zusammen - fein aufeinander abgestimmt.Wie eine Paartherapie die Beziehung retten kannSeit 18 Jahren sind Tamer und Teresa Karayel ein Paar. Heute sind sie wieder glücklich - vor sechs Jahren steckte die Beziehung in einer tiefen Krise. Nach dem zweiten Kind hatte sich das Paar zunehmend entfremdet. Täglich gab es Streit, zu Nähe und Zärtlichkeit kam es nur noch selten. Besonders Teresa hatte keine Lust mehr auf Sex, sie hatte regelrecht Panik davor. Als die Ehe kurz vor dem Bruch stand, vertrauten sie sich einer Paartherapeutin an. Liebe, Lust und Leidenschaft erlebt man am genussvollsten, wenn man den Kopf frei hat. Sportwissenschaftlerin Jasmin Brandt hat das passende Training zum Stressabbau mitgebracht.Sendung:"rundum gesund: Liebe, Lust und Leidenschaft", 1.2.2021, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR FernsehenIn der ARD Mediathek unter: https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/rundum-gesund/ (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/rundum-gesund/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzI3MzY1Mg/)Informationen, kostenfreies Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/rundum-gesund-liebePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de (mailto:grit.krueger@swr.de)Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4804856