FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: Verkürzter Handel in Schweden.

MITTWOCH: In Finnland und Schweden kein Handel wegen des Feiertags Heilige Drei Könige.

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.702,50 -0,02% -0,76% Euro-Stoxx-50 3.546,23 -0,51% -0,18% Stoxx-50 3.115,67 -0,28% +0,24% DAX 13.669,70 -0,42% -0,36% FTSE 6.566,15 -0,09% +1,72% CAC 5.558,36 -0,55% +0,13% Nikkei-225 27.158,63 -0,37% -1,04% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 178,1 -0,02

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,52 47,62 +1,9% 0,90 0% Brent/ICE 51,90 51,09 +1,6% 0,81 +0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.948,71 1.942,10 +0,3% +6,61 +2,6% Silber (Spot) 27,44 27,28 +0,6% +0,17 +4,0% Platin (Spot) 1.085,80 1.069,83 +1,5% +15,98 +1,4% Kupfer-Future 3,59 3,55 +1,1% +0,04 +2,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Auf minimale Gewinne zum Handelsstart deuten die Futures auf die Indizes an der Wall Street am Dienstag hin. Die Teilnehmer dürften zunächst in den Wartemodus gehen, denn am Dienstag findet in Georgia die Senatswahl statt, deren Ergebnis über die Mehrheitsverhältnisse im US-Senat entscheidet. Mit einem Sieg könnte der designierte US-Präsident Joe Biden angesichts einer faktischen Mehrheit in beiden Kongress-Häusern "durchregieren". Dies dürfte einerseits zwar für zusätzliche staatliche Stimuli sorgen, was gut für die Aktienkurse wäre. Andererseits könnte eine demokratisch dominierte Agenda auch Steuererhöhungen und ein Mehr an Regulierungen beinhalten.

Ein ambitioniertes US-Joint-Venture im Bereich betrieblicher Gesundheitsversorgung, das Amazon, Berkshire Hathaway und JP Morgan Chase gemeinsam vor knapp drei Jahren gegründet haben, steht vor dem Aus. Das Joint Venture Haven Health, das die Gesundheitsversorgung der zusammen mehr als 1,5 Millionen Mitarbeiter der drei Unternehmen managen und über das Bündeln von Ressourcen und Technologie die Kosten für die Konzerne senken sollte, wird im Februar den Betrieb einstellen, ohne diese Ziele erreicht zu haben. JPM verlieren vorbörslich 0,2 Prozent, Amazon legen leicht zu, Berkshire verteuern sich um 1,2 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 57,5 Punkte 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Die Nachrichtenlage ist noch recht dünn, so fehlen zu Beginn des Jahres die Impulse. Für Zurückhaltung sorgt die sich rasant verbreitende aggressivere Covid-19-Variante aus Großbritannien. Premier Boris Johnson hat deswegen einen dritten Lockdown in ganz England ab Mittwoch angekündigt. In Deutschland wird erwartet, dass Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder eine Lockdown-Verlängerung über den 10. Januar hinaus beschließen. Vorsichtig agieren die Anleger auch mit Blick auf das Rennen um die beiden Senatorensitze im US-Bundesstaat Georgia. Dialog Semiconductor steigen 3,7 Prozent nach Anhebung der Prognose. Auch MLP gewinnen 2,6 Prozent nach einer erhöhten Prognose. Gegen den Trend legen die Aktien der sogenannten Lockdown-Profiteure zu. Hier positionieren sich die Investoren bereits, da die Bürger in Deutschland und vielen anderen Ländern Europas wohl noch länger an ihr Zuhause gebunden sind. So steigen die Aktien von Hellofresh, Teamviewer, Delivery Hero gegen den Trend teils deutlich, die Aktie von Zalando notiert sogar auf Allzeithoch.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 08:25 Uhr Mo, 17:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,2285 +0,28% 1,2268 1,2274 +3,1% EUR/JPY 126,30 -0,02% 126,26 126,57 +2,6% EUR/CHF 1,0807 +0,10% 1,0801 1,0799 +2,4% EUR/GBP 0,9038 +0,15% 0,9021 0,9031 +3,5% USD/JPY 102,82 -0,30% 102,93 103,12 -0,5% GBP/USD 1,3594 +0,14% 1,3596 1,3591 -0,4% USD/CNH (Offshore) 6,4462 -0,13% 6,4391 6,4533 -0,9% Bitcoin BTC/USD 31.753,75 +1,14% 30.961,00 31.112,50 +8,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend freundlich - Mehrheitlich mit Aufschlägen haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Damit konnten sich die Indizes von zwischenzeitlichen Verlusten erholen. Lediglich in Tokio ging es mit den anhaltenden Corona-Pandemiesorgen leicht nach unten. Teilnehmer sprachen insgesamt von Zurückhaltung vor der wichtigen Stichwahl für den US-Senat in Georgia am Berichtstag. Dazu kamen schwache Vorgaben der US-Börsen und wieder steigende Sorgen hinsichtlich der Corona-Pandemie. In Japan zeigten sich vor allem Auto-, Transport- und Pharmawerte mit Abgaben. Für die Papiere von Nissan Motor ging es um 2,6 Prozent nach unten und Central Japan Railway verloren 2,1 Prozent. Dagegen waren Halbleiterwerte gesucht: Bei Advantest stand ein Plus von 4,8 Prozent und Lasertec rückten um 4,0 Prozent vor. Der Schanghai-Composite erholte sich von zwischenzeitlichen Abgaben, auch der Hang-Seng-Index drehte im späten Handel ins Plus. Auch der Kospi in Seoul erholte sich und gewann 1,5 Prozent. Er schloss erneut auf einem Rekordhoch und legte den siebten Handelstag in Folge zu. Gesucht waren Bau- und Schiffsbauwerte. In Sydney zeigte sich der S&P/ASX-200 wenig verändert. Der Index hatte am Vortag dank kräftiger Gewinne bei den Werten aus dem Rohstoff-Sektor den besten Jahresstart seit 2001 verzeichnet Die Rohstoffwerte verhinderten auch am Dienstag ein Minus des Index. Kräftige Kursgewinne verzeichneten die Aktien von China Mobile, China Telecom und China Unicom. Die New York Stock Exchange (Nyse) hat ihre Pläne für ein geplantes Delisting der drei Unternehmen fallen gelassen.

CREDIT

Leicht ausgeweitet zeigen sich am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Marktteilnehmer führen dies aber zumeist auf den noch nicht voll angelaufenen Handel im neuen Jahr zurück. Erst kommende Woche dürften wieder alle Beteiligten aus dem Weihnachtsurlaub zurück sein. Die Rahmenbedingungen für eine weitere Einengung der Spreads seien schließlich dieselben, die Geldschwemme dauere an. Nur die "tiefhängenden Früchte" am Markt seien bisher gepflückt worden, heißt es bei Mann Phillips Ltd. Ob sich die Wirtschaft wirklich erholen werde, spiele angesichts der Exzess-Liquidität kaum eine Rolle. Der Trend zur "Japanifizierung" gehe weiter, im Jahresverlauf 2021 sei mit neuen Rekordtiefständen bei den CDS-Prämien zu rechnen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Evotec baut für 6 Mio Dollar Wirkstofforschung mit Bristol Myers aus

Bristol Myers Squibb erweitert die Neurologie-Allianz mit Evotec um ein zusätzliches Wirkstoffforschungsprojekt. Das Hamburger Biotech-Unternehmen bekommt im Gegenzug eine Zahlung von 6 Millionen Dollar. Der entsprechende Meilenstein sei noch vor dem Jahresende erreicht worden, heißt es in einer Mitteilung von Evotec.

Morphosys: Zulassungsantrag für Tafasitamab in der Schweiz angenommen

Der vom Biopharma-Unternehmen Morphosys entwickelte Antikörper Tafasitamab könnte demnächst auch in der Schweiz zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL) zum Einsatz kommen. Wie die Morphosys AG mitteilte, hat die schweizerische Arzneimittelbehörde Swissmedic einen entsprechenden Zulassungsantrag angenommen.

Grenke im 4. Quartal mit deutlichem Rückgang des Neugeschäfts

Die Grenke AG hat im vierten Quartal 2020 einen spürbaren Rückgang des Neugeschäfts verzeichnet. Im Schlussquartal wurde ein Leasing-Neugeschäft von 426,7 Millionen Euro erzielt. Das entspricht 56,3 Prozent des Vorjahresquartals. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr erreichte das Leasing-Neugeschäft, das der Summe der Anschaffungskosten aller neu erworbenen Leasinggegenstände entspricht, mit 2,028 Milliarden Euro 71,2 Prozent des Vorjahreswertes.

Tui-Chef: Drittes Hilfspaket wegen zweitem Lockdown notwendig

Tui-Chef Fritz Joussen hat zu Beginn der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung des Reisekonzerns auf den zweiten Lockdown verwiesen, warum Tui das dritte Stabilisierungspaket im Volumen von 1,8 Milliarden Euro benötigt. Die Bundesregierung hatte Tui zuvor bereits zwei Mal unter die Arme gegriffen: Im April gewährte die Förderbank KfW dem Konzern einen Kredit in Höhe von 1,8 Milliarden Euro und im August einigte sich Tui mit Berlin auf ein weiteres Stabilisierungspaket in Höhe von insgesamt 1,2 Milliarden Euro.

Ryanair und Wizz Air mit starkem Passagierrückgang im Dezember

Die beiden Billigfluggesellschaften Ryanair und Wizz Air haben im Dezember infolge der coronabedingten Reisebeschränkungen in mehreren europäischen Ländern massive Rückgänge beim Passagieraufkommen verzeichnet. Wie Ryanair mitteilte, sank das Passagieraufkommen im Dezember um 83 Prozent. Die Fluglinie bediente 22 Prozent des Flugplans, wobei der Auslastungsgrad 73 Prozent betrug. Bei Wizz Air sank das Passagieraufkommen um 80 Prozent, die Auslastung betrug 56 Prozent.

Roche-Tochter Genentech erhält FDA-Breakthrough-Status

Genentech, eine Tochter des Schweizer Pharmakonzerns Roche, hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA für das Medikament Tiragolumab den Status "Breakthrough Therapy" erhalten. Die Einstufung gilt in Kombination mit dem Krebsmedikament Tecentriq bei einer Form von Lungenkrebs.

Vattenfall nimmt zweiten Ringhals-Reaktor vom Netz

Der schwedische Energieversorger Vattenfall hat den zweiten von vier Reaktoren des Kernkraftwerks Ringhals vom Netz genommen. Der Block 1 der Anlage, ungefähr 60 Kilometer südlich von Göteburg in der Provinz Halland gelegen, wurde am Silvestertag 2020 nach fast 45 Betriebsjahren abgeschaltet, teilte das Unternehmen mit. Block 2 war bereits ein Jahr früher stillgelegt worden, die Reaktoren 3 und 4 laufen weiter.

Amazon, Berkshire Hathaway und JPMorgan beenden Gesundheits-JV

Ein ambitioniertes US-Joint-Venture im Bereich betrieblicher Gesundheitsversorgung, das Amazon, Berkshire Hathaway und JPMorgan Chase gemeinsam vor knapp drei Jahren gegründet haben, steht vor dem Aus. Das Joint Venture Haven Health, das die Gesundheitsversorgung der zusammen mehr als 1,5 Millionen Mitarbeiter der drei Unternehmen managen und über das Bündeln von Ressourcen und Technologie die Kosten für die Konzerne senken sollte, wird im Februar den Betrieb einstellen, ohne diese Ziele erreicht zu haben.

Mondelez kurz vor Übernahme von Paleo-Riegel-Hersteller Hu - Kreise

Mondelez International steht kurz vor der Komplettübernahme von Hu Master Holdings, einem US-Hersteller von veganen Produkten und Paleo-Schokoriegeln. Informierten Personen zufolge könnte der Snackfood-Gigant aus Chicago, der bereits seit 2019 einen Minderheitsanteil an Hu hält, noch in dieser Woche ein Angebot vorlegen, das Hu insgesamt mit 340 Millionen US-Dollar bewertet.

