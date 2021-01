Die Geldmärkte erhöhen die Wetten darauf, dass die Bank of England (BoE) den Zinssatz in den negativen Bereich dreht, während das Vereinigte Königreich in einen Lockdown übergeht, berichtete Reuters am Dienstag. Die Geldmärkte sehen derzeit ab Mai implizite Zinssätze unter 0%, verglichen mit Juni Ende 2020. Eine Zinssenkung um 10 Basispunkte bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...