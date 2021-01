Vancouver, 5. Januar 2021 - Summa Silver Corp. ("Summa Silver" oder das "Unternehmen") (CSE:SSVR) (OTCQB: SSVRF) (Frankfurt:48X - https://www.commodity-tv.com/play/summa-silver-company-teaser-2020/) freut sich, allen Aktionären den folgenden Brief des CEOs zukommen zu lassen.

Sehr geehrte Aktionäre und Investoren,

Das vergangene Jahr markierte ein starkes Debütjahr für Summa Silver. Nach der Börsennotierung im Februar erwarb das Unternehmen schnell Optionen auf zwei hochwertige Silber- und Goldexplorationsgrundstücke in unterbewerteten historischen Bergbaurevieren in den Vereinigten Staaten und sammelte 13 Mio. $ in zwei Privatplatzierungen ein.

Unsere höchste Priorität ist die Schaffung von Shareholder Value durch die systematische Exploration unserer beiden äußerst aussichtsreichen Silber- und Goldprojekte.

Highlights aus 2020

Aggressive Bohrungen auf dem Grundstück Hughes in Nevada standen im Mittelpunkt unserer Explorationsstrategie im Jahr 2020. Ursprünglich für 7.500 m Bohrungen in 15 Löchern budgetiert, wurde unser allererstes Bohrprogramm erweitert und bestand schließlich aus 14.460 m Bohrungen in 29 Löchern.

Wichtigste Erkenntnisse aus dem Bohrprogramm 2020 von Hughes:

- Hochgradige Silber- und Goldmineralisierungen wurden in vier Zielgebieten entlang eines 3,5 km langen Trends entdeckt.

- Das Gebiet um die historische Belmont Mine beherbergt zahlreiche gut mineralisierte und nicht abgebaute Adern.

- Die Ruby-Entdeckung könnte eine 1,3 km lange Erweiterung des Tonopah-Distrikts in Richtung Osten darstellen

- Das Gebiet Murray beherbergt breite Mineralisierungszonen, die wahrscheinlich die Grundstücksgrenze nach Westen zum Grundstück Tonopah West der Blackrock Gold Corp. überschreiten.

- Die Ergebnisse von 14 Bohrlöchern stehen noch aus, die alle Quarzadern und Brekzien durchschnitten.

Neben dem Grundstück Hughes hat das Unternehmen auch eine Option auf einen großen Teil des historischen Bergbaureviers Mogollon in der Nähe von Silver City, New Mexico, erworben. Die historischen Bohrergebnisse, die seit den 1980er Jahren nicht mehr gebohrt wurden, umreißen ein Zielgebiet bei der alten Consolidated Mine. Das Zielgebiet erstreckt sich über 500 x 200 m, wo 8 historische Bohrlöcher mit durchschnittlich 497 g/t Silberäquivalent auf einer durchschnittlichen Bohrlänge von 13,3 m gebohrt wurden. Wenn man einen Schritt zurücktritt und das Gesamtbild betrachtet, repräsentiert dieses Zielgebiet der Consolidated Mine ungefähr 0,6 km der 34 km kumulativen Struktur-/Aderlänge auf dem Grundstück. Um diese Zahlen in den richtigen Kontext zu setzen, stellt das Ziel Consolidated Mine weniger als 2 % der aussichtsreichen Zielhorizonte auf dem Grundstück dar.

Ausblick für 2021

Wir bei Summa Silver sind uns darüber im Klaren, dass sowohl die Hughes- als auch die Mogollon-Liegenschaften im Jahr 2021 bedeutende Bohrprogramme rechtfertigen, da wir auf beiden Projekten Mineralressourcenschätzungen anstreben. Vor diesem Hintergrund planen wir einen zweistufigen Ansatz, um im Jahr 2021 Werte für die Aktionäre zu erschließen.

Auf dem Grundstück Hughes sind Nachfolgebohrungen in allen vier ursprünglichen Zielgebieten erforderlich und wir werden systematisch Step-Out-Bohrungen um die Gebiete mit bekannter Mineralisierung durchführen. Wir planen auch ein geologisches Kartierungs- und Probennahmeprogramm, das die großen, aber nicht ausreichend dokumentierten Zonen mit hydrothermaler Alteration im nördlichen und östlichen Teil des Grundstücks abdeckt.

Auf dem Grundstück Mogollon rechtfertigt das Zielgebiet Consolidated Mine eindeutig eine gründliche Mineralressourcenbewertung mittels eines Musters von Rasterbohrungen. Die Genehmigungen für dieses Bohrprogramm werden in Q1 erwartet. Wir planen auch ein geologisches Kartierungs- und Probennahmeprogramm vor Ort, um ein besseres Verständnis der geologischen Bedingungen für die Silber- und Goldmineralisierung zu erhalten.

Wenn ich an den Beginn des Jahres 2020 zurückdenke, war Summa Silver nur eine Idee. Ich bin unseren unterstützenden Aktionären sehr dankbar, die ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolgs sind. Ich bin auch sehr zufrieden damit, wie weit wir in einem kurzen Jahr gekommen sind und freue mich darauf, unsere geologische Expertise zu nutzen, um 2021 weiteren Shareholder Value zu schaffen.

Bei Summa Silver sind wir bestrebt, unsere Unternehmensbotschaft mit Transparenz und Konsistenz an den öffentlichen Markt zu kommunizieren, und wir bitten Sie dringend, uns die Möglichkeit zu geben, unsere Aktionäre besser kennen zu lernen.

Folgen Sie Summa Silver auf Twitter: @summasilver

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/summa-silver-corp/

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS

"Galen McNamara"

Galen McNamara, CEO

mailto:info@summasilver.com

http://www.summasilver.com

Investor Relations Kontakt:

Kin-Communication

Arlen Hansen

604-684-6730

mailto:SSVR@kincommunications.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Galen McNamara, P. Geo., dem CEO des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Summa Silver Corp

Summa Silver Corp ist ein kanadisches Junior-Mineral-Explorationsunternehmen. Das Unternehmen verfügt über Optionen zum Erwerb von 100 %-Beteiligungen am Grundstück Hughes im Zentrum Nevadas und am Grundstück Mogollon im Südwesten New Mexicos. Das Hughes-Grundstück beherbergt die hochgradige, ehemals produzierende Belmont-Mine, die zwischen 1903 und 1929 einer der produktivsten Silberproduzenten in den Vereinigten Staaten war. Das Grundstück Mogollon beherbergt eine Reihe von hochgradigen, ehemals produzierenden Minen, die zwischen den 1880er Jahren und 1942 betrieben wurden.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß der Definition in den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "planen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen dem Leser helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf die Exploration und Entwicklung der Mineralexplorationsprojekte des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Erfordernis behördlicher Genehmigungen; erhöhte Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten als Folge der aktuellen COVID-19-Pandemie; nicht quantifizierbare Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen und Eingriffen; Volatilität der Aktienmärkte; behördliche Beschränkungen; und andere damit verbundene Risiken und Ungewissheiten.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf angemessenen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements der Parteien, die auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54941Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54941&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA86565E1051Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA86565E1051