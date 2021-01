Die Aktien des Automobilzulieferers ElringKlinger stehen heute nach einer Hochstufung durch JPMorgan im Fokus. Die Titel konnten im bisherigen Handel in der Spitze bis 17,46 Euro hochziehen, kamen dann aber wieder deutlich zurück. Es bietet sich eine Short-Chance.AnalyseDie Aktien von ElringKlinger befinden sich seit Monaten in einem steilen Aufwärtstrend und dabei seit Ende November in einem steigenden Trendkanal. Am heutigen Dienstag konnten die Titel von ElringKlinger zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...