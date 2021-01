Die neuen Arbeitsplätze sollen vor allem in den Bereichen Video, Social Media und im Ressort Sport angesiedelt werden, wie die TX Group am Dienstag mitteilte.Anlässlich des 15-Jahre-Jubiläums werde 20 minutes im Laufe des ersten Halbjahres 2021 mit dem mobilen Video-Newsformat 20 minutes Now! eine grosse Neuerung lancieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...