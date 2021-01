CRANSTON, R.I., Jan. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nelipak Corporation ("Nelipak"), ein weltweit führender Anbieter von starren und flexiblen Verpackungen für den Medizinprodukte- und Pharmasektor, hat heute bekanntgegeben, dass Pat Chambliss zum Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt wurde.Chambliss, derzeitiger President und Chief Operating Officer von Nelipak, bringt für die Position des Chief Executive Officer umfangreiche Führungserfahrungen in der Verpackungsindustrie mit, u. a. aus früheren Positionen bei der Packaging Dynamics Corporation und Novolex.Chambliss kommentiert: "Ich freue mich darauf, Nelipak in die nächste Phase seiner Entwicklung zu führen und dabei weiterhin auf Exzellenz in den Bereichen Innovation, Wachstum und operative Ausführung zu setzen."



Chambliss tritt als Chief Executive Officer die Nachfolge von Roger Prevot an.Prevot wird seine Funktion als Vorstandsvorsitzender beibehalten, eine Rolle, die er seit der Übernahme von Nelipak durch Kohlberg & Company im Juli 2019 innehat.Prevot kommentiert: "Ich habe schon seit vielen Jahren das Privileg, mit Pat zusammenarbeiten, und seine ausgezeichnete Erfolgsbilanz und seine starken beruflichen und persönlichen Werte machen ihn zu einem herausragenden Nachfolger für die Aufgabe, Nelipak in die Zukunft zu führen.Ich bin stolz auf die Erfolge, die wir bei Nelipak erzielt haben, und ich freue mich darauf, es unter Pats Führung weiterhin erfolgreich zu sehen."

Seth H. Hollander, Partner von Kohlberg, kommentiert: "Im Namen des Vorstands von Nelipak möchte ich Roger für seine hervorragende Arbeit für das Unternehmen herzlich danken und freue mich auf seine weitere Arbeit als Vorstandsvorsitzender.Roger war maßgeblich an der Gründung des aktuellen Nelipak und der Integration des ehemaligen Geschäftsbereichs European Healthcare Packaging der Bemis Corporation beteiligt.Dank seiner Vision ist Nelipak gut aufgestellt, um auch weiterhin transformative Initiativen umzusetzen und Spitzenleistungen zu erzielen."Hollander fährt fort: "Als President und COO war Pat maßgeblich an der Führung des täglichen Betriebs beteiligt, einschließlich Initiativen, die das Unternehmen durch interne Investitionen und strategische Akquisitionen für zukünftiges Wachstum positionieren.Die Beförderung von Pat zum CEO ist eine natürliche Weiterentwicklung, die seine erfolgreiche Führungsbilanz bei Nelipak widerspiegelt.Wir freuen uns, dass er die Position des CEO übernimmt und Nelipak durch die nächste Wachstumsphase führt."

Weitere Informationen zu Nelipak und seinen verschiedenen Produkten finden Sie unter www.nelipak.com.

Über Nelipak Healthcare Packaging

Nelipak Healthcare Packaging ist ein weltweit führender Hersteller von kundenspezifischen starren und flexiblen medizinischen Verpackungen, die für Medizinprodukte der Klasse II und Klasse III sowie für Produkte zur Verabreichung von Arzneimitteln verwendet werden.Das Unternehmen betreibt strategisch gelegene Reinraumanlagen, die den strengsten Kundenanforderungen für Verpackung entsprechen.Die erfahrenen Teams für Design, Entwicklung, Prototypenfertigung, Fertigung und Qualitätssicherung von Nelipak bieten medizinische Trays und Blister, OP-Sets, flexible sterile Tray-Abdeckungen und Barrierebeutel, pharmazeutische Fertigungs-Trays, kundenspezifische Versiegelungsmaschinen und weitere praktische Dienstleistungen.Mit über 1.400 Mitarbeitern ist das Unternehmen an zehn Produktionsstätten tätig, fünf in Nord- und Südamerika (Cranston, RI.; Whitehall, PA; Phoenix, AZ.; Humacao, Puerto Rico; und San Jose, Costa Rica) und fünf in Europa (Venray, Niederlande; Galway, Irland; Clara, Irland; Derry, Nordirland; und Elsham, England).Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nelipak.com.

Nelipak Healthcare Packaging ist ein Handelsname der Nelipak Corporation

Über Kohlberg & Company, LLC

Kohlberg & Company, LLC.

