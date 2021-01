Weiden (www.fondscheck.de) - Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona Pandemie und heftigen Bewegungen an den Aktienmärkten, so die Experten von Robert Beer Investment.Das erwartete Hauptereignis des Jahres, die US-Präsidentschaftswahl, sei dabei fast in den Hintergrund getreten.Erst habe es einen starken Einbruch im Frühjahr und dann mehrere kräftige Anstiege bis Jahresende gegeben. Der DAX sei minimal im Plus und der EURO STOXX 50 leicht im Minus gelandet. Der Dow Jones sei nach zwischenzeitlich heftigen Verlusten leicht und der NASDAQ deutlich im Plus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...