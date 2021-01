Die Finanzmarktaufsicht (FMA) und die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) werden die Schwerpunkte in der Bankenaufsicht im Jahr 2021 auf die Themen Resilienz und Stabilität, Governance, Digitalisierung und Green Finance/Sustainable Finance legen. Inhaltlich seien die dargestellten Ziele in Verbindung mit den Aufsichtsschwerpunkten des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM) für 2021 zu sehen, teilen die Institute mit. Und: Erfahrungen, die während der Pandemie gewonnen wurden, sollen in den Normalbetrieb integriert werden. Das würde etwa dezentrale/virtuelle Arbeitsabläufe sowie den Ausbau von digitalen Kommunikationsplattformen für den Austausch mit beaufsichtigten Instituten betreffen, wie es heißt.

Den vollständigen Artikel lesen ...