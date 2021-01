Am 6. Jänner (Heilige Drei Könige) kann an der Wiener Börse gehandelt werden - sowie auch an weiteren österreichischen Feiertagen, nämlich, Donnerstag 13. Mai 2021 (Christi Himmelfahrt), Donnerstag 3. Juni 2021 (Fronleichnam), Montag 1. November 2021 (Allerheiligen) und Mittwoch 8. Dezember 2021 (Maria Empfängnis). Im Jahr 2020 brachte der Handel an vier österreichischen Feiertagen einen Umsatzbeitrag von 820 Mio. Euro im Aktienhandel. Im Durchschnitt stammen über 80 Prozent der Aktienumsätze an der Wiener Börse von internationalen Handelsteilnehmern, wie die Wiener Börse mitteilt.

