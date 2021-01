Neues Jahr, neue JavaScript-Features. Der Release neuer ECMAScript-Versionen erfolgt traditionell im Juni eines Jahres - wir haben uns die für 2021 geplanten neuen Features vorab schon einmal angesehen. Jährlich erhält die ECMAScript-Spezifikation ein Update. Zuletzt am umfassendsten war 2015 der Sprung von ECMAScript 5 zu ECMAScript 6. Im Vergleich dazu sind die in ECMAScript 2021 zu erwartenden Neuerungen zwar klein, allerdings trotzdem einen genaueren Blick wert. String replaceAll() Aktuell gibt es keinen anderen Weg, alle Instanzen eines Substrings zu ersetzen, als über replace() in ...

