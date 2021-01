Den Auftakt ins neue Börsenjahr haben sich viele Anleger sicherlich anders vorgestellt. Und zunächst sah ja alles noch danach aus, als könnten die Märkte die Rally aus dem Vorjahr nahtlos fortsetzen. Doch nach den neuen Rekordniveaus zum Handelsstart in New York folgten erst einmal Gewinnmitnahmen, die am Ende zum schlechtesten Börsenstart seit 1932 führten. Doch es gab und gibt auch Ausnahmen. So wird heute die Aktie von Nordex zum Kauf empfohlen. Evotec meldet eine weitere Kooperation und bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...