Gestoppte bzw. gedrehte Serien: DO&CO -2,52% auf 65,7, davor 6 Tage im Plus (28,38% Zuwachs von 52,5 auf 67,4), Amag 0% auf 32,4, davor 5 Tage im Plus (17,82% Zuwachs von 27,5 auf 32,4), RHI Magnesita -0,5% auf 39,7, davor 3 Tage im Plus (2,31% Zuwachs von 39 auf 39,9). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Agrana 16,72 (MA100: 16,52, xU, davor 33 Tage unter dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Athos Immobilien 42,4 (MA200: 41,67, xU, davor 300 Tage unter dem MA200). ATX 1. AT&S ( 6,51%)2. SBO ( 4,98%)3. OMV ( 3,94%)4. voestalpine ( 2,39%)5. Mayr-Melnhof ( 1,82%)6. Österreichische Post ( 1,57%)7. Wienerberger ( 1,46%)8. Verbund ( 1,36%)9. Uniqa ( 1,25%)10. VIG ( 0,96%)11. Telekom Austria ( 0,95%)12. CA Immo ( 0,80%)13. Lenzing ( ...

Den vollständigen Artikel lesen ...