DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Schweden fand lediglich ein bis 13.00 Uhr verkürzter Börsenhandel statt.

MITTWOCH: In Finnland und Schweden bleiben die Börsen wegen des Dreikönigtags geschlossen.

DONNERSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des orthodoxen Weihnachtsfests geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.26 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.547,85 -0,46% -0,13% Stoxx50 3.118,44 -0,19% +0,33% DAX 13.651,22 -0,55% -0,49% FTSE 6.612,25 +0,61% +1,72% CAC 5.564,60 -0,44% +0,24% DJIA 30.317,79 +0,31% -0,94% S&P-500 3.712,67 +0,32% -1,16% Nasdaq-Comp. 12.749,97 +0,41% -1,07% Nasdaq-100 12.724,09 +0,23% -1,27% Nikkei-225 27.158,63 -0,37% -1,04% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 177,77 -51

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,80 47,62 +4,6% 2,18 +2,6% Brent/ICE 52,97 51,09 +3,7% 1,88 +2,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.948,93 1.942,10 +0,4% +6,83 +2,7% Silber (Spot) 27,44 27,28 +0,6% +0,17 +3,9% Platin (Spot) 1.109,30 1.069,83 +3,7% +39,48 +3,6% Kupfer-Future 3,63 3,55 +2,1% +0,08 +3,2%

Am Ölmarkt ging es für den Preis für ein Barrel Brent um 3,5 Prozent auf 52,86 Dollar nach oben. Dafür gab es gleich mehrere Gründe. Bei den Gesprächen der Opec+ haben sich Saudi-Arabien und Russland auf einen Kompromiss bei den Fördermengen geeinigt. Eine Stütze fand der Preis bereits zuvor mit den Spannungen um den Iran. Das Land hat nach eigenen Angaben trotz internationaler Kritik die angekündigte Anreicherung von Uran auf 20 Prozent erreicht.

FINANZMARKT USA

Text

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Für Zurückhaltung sorgte zum einen die sich rasant verbreitende aggressivere Covid-19-Variante aus Großbritannien. In Deutschland wird zum anderen erwartet, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder eine Lockdown-Verlängerung über den 10. Januar hinaus beschließen. Der Sub-Index der europäischen Öl- und Gasunternehmen legte mit einem festen Ölpreis um 3,6 Prozent zu, die Aktien von RDS und BP rückten jeweils um rund 7 Prozent vor. Gesucht waren auch die Aktien der Windanlagenbauer in Europa. Nordex gewannen 4,3 Prozent, Siemens Gamesa 1,3 Prozent. Beide wurden von Bank of America (BoA) auf "Buy" nach zuvor "Neutral" hochgestuft. Auch die Kursziele wurden deutlich erhöht. Dialog Semiconductor stiegen 2,7 Prozent nach Anhebung der Prognose. MLP gewannen 4,4 Prozent nach einer erhöhten Prognose. Gegen den Trend legten zudem die Aktien der sogenannten Lockdown-Profiteure zu. So stieg die Aktie von Hellofresh um 5,9 Prozent, Delivery Hero gewannen 5,5 Prozent und die Aktie von Zalando notierte auf Rekordhoch. Schwächer tendierten dagegen die Aktien der Versorger RWE (minus 2,1 Prozent) und Eon (minus 2,4 Prozent), da in Zeiten des Lockdowns weniger Strom in Deutschland benötigt wird.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 08:25 Uhr Mo, 17:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,2296 +0,37% 1,2268 1,2274 +3,2% EUR/JPY 126,23 -0,08% 126,26 126,57 +2,5% EUR/CHF 1,0799 +0,03% 1,0801 1,0799 +2,4% EUR/GBP 0,9017 -0,08% 0,9021 0,9031 +3,2% USD/JPY 102,65 -0,46% 102,93 103,12 -0,6% GBP/USD 1,3636 +0,44% 1,3596 1,3591 -0,1% USD/CNH (Offshore) 6,4387 -0,25% 6,4391 6,4533 -1,0% Bitcoin BTC/USD 32.466,75 +3,41% 30.961,00 31.112,50 +10,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend freundlich - Mehrheitlich mit Aufschlägen haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Damit konnten sich die Indizes von zwischenzeitlichen Verlusten erholen. Lediglich in Tokio ging es mit den anhaltenden Corona-Pandemiesorgen leicht nach unten. Teilnehmer sprachen insgesamt von Zurückhaltung vor der wichtigen Stichwahl für den US-Senat in Georgia am Berichtstag. Dazu kamen schwache Vorgaben der US-Börsen und wieder steigende Sorgen hinsichtlich der Corona-Pandemie. In Japan zeigten sich vor allem Auto-, Transport- und Pharmawerte mit Abgaben. Für die Papiere von Nissan Motor ging es um 2,6 Prozent nach unten und Central Japan Railway verloren 2,1 Prozent. Dagegen waren Halbleiterwerte gesucht: Bei Advantest stand ein Plus von 4,8 Prozent und Lasertec rückten um 4,0 Prozent vor. Der Schanghai-Composite erholte sich von zwischenzeitlichen Abgaben, auch der Hang-Seng-Index drehte im späten Handel ins Plus. Auch der Kospi in Seoul erholte sich und gewann 1,5 Prozent. Er schloss erneut auf einem Rekordhoch und legte den siebten Handelstag in Folge zu. Gesucht waren Bau- und Schiffsbauwerte. In Sydney zeigte sich der S&P/ASX-200 wenig verändert. Der Index hatte am Vortag dank kräftiger Gewinne bei den Werten aus dem Rohstoff-Sektor den besten Jahresstart seit 2001 verzeichnet Die Rohstoffwerte verhinderten auch am Dienstag ein Minus des Index. Kräftige Kursgewinne verzeichneten die Aktien von China Mobile, China Telecom und China Unicom. Die New York Stock Exchange (Nyse) hat ihre Pläne für ein geplantes Delisting der drei Unternehmen fallen gelassen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Daimler: Auslieferungsstopp und Rückruf von AMG-Modellen - Zeitung

Daimler hat die Auslieferung bestimmter leistungsstarker Benziner-Modelle laut einem Magazinbericht gestoppt und plant einen Rückruf für weltweit 20.000 Fahrzeuge. In einer internen E-Mail an Verkaufsdirektoren und Verkaufsleiter heißt es: "Wir weisen Sie an, die betroffenen Fahrzeuge nicht an Kunden auszuliefern bis eine entsprechende Abhilfe in den Servicebetrieben verfügbar ist", wie das Wirtschaftsmagazin Business Insider berichtet.

Wütender Ex-Arbeiter zerstört dutzende Fahrzeuge in spanischem Mercedes-Werk

Ein wütender Ex-Angestellter hat in einem Mercedes-Werk in Spanien dutzende nagelneuer Nutzfahrzeuge zerstört. Nach Polizeiangaben entwendete der Mann in einer anderen Fabrik einen Bagger und durchbrach damit nachts ein Tor an dem Werksgelände. Anschließend habe er mit dem Bagger rund 50 dort geparkte Nutzfahrzeuge gerammt und zu Schrott gefahren, erklärte ein Polizeisprecher.

Tui-Aktionäre segnen drittes Rettungspaket ab

Der von der Corona-Krise schwer getroffene Reisekonzern Tui hat sein drittes Stabilisierungspaket in trockenen Tüchern. Die Aktionäre segneten die dazu erforderlichen Maßnahmen auf einer virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung ab. Zwar war weniger als die Hälfte des Grundkapitals vertreten, die an der Abstimmung teilnehmenden Aktionäre votierten mit großer Mehrheit für eine Kapitalhöhung über rund 500 Millionen Euro. Auch dem Recht zum Umtausch einer stillen Einlage des Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes (WSF) in Aktien stimmten sie zu.

Biontech: Wirksamkeit bei zeitlicher Streckung der Impfungen nicht überprüft

Das deutsche Pharmaunternehmen Biontech hat davor gewarnt, die für eine Immunisierung notwendigen zwei Dosen seines Corona-Impfstoffs in größerem zeitlichen Abstand als vorgesehen zu geben. Es lägen keine Daten vor, die eine Sicherheit und Wirksamkeit für den Fall belegten, dass die beiden Dosen im Abstand von mehr als drei Wochen gespritzt werden, erklärte Biontech.

Peer Schatz soll Aufsichtsrat bei Siemens Healthineers werden

Der frühere Qiagen-Chef Peer Schatz soll als zusätzliches zehntes Mitglied in das Kontrollgremium von Siemens Healthineers einziehen. Der Medizintechnikhersteller schlägt den 55-Jährigen der Hauptversammlung am 12. Februar zur Wahl in den Aufsichtsrat vor, wie er in Erlangen mitteilte. Die Erweiterung des Aufsichtsrates um ein Mitglied bedarf zusätzlich einer Satzungsänderung.

Amazon kauft elf Boeing-Flugzeuge von Delta und Westjet

Amazon.com baut seine Flotte an Frachtmaschinen aus. Wie der Onlineriese mitteilte, wurden elf Boeing 767-300-Maschinen von Delta Air Lines und Westjet Airlines erworben, um die steigenden Online-Bestellungen während der Covid-19-Pandemie zu bewältigen. Die vier Flugzeuge, die von Westjet gekauft wurden, sollen von ihrer ursprünglichen Passagier-Ausstattung in Fracht-Maschinen umfunktioniert werden und 2021 in die Amazon Air-Flotte integriert werden.

Mondelez bestätigt Übernahme von Paleo-Riegel-Hersteller Hu

Mondelez International verstärkt sein Geschäft mit der Übernahme von Hu Master Holdings, einem US-Hersteller von veganen Produkten und Paleo-Schokoriegeln. Der Snackfood-Gigant aus Chicago hat damit einen früheren Bericht des Wall Street Journal bestätigt. Die weiteren Bedingungen für die Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Prada erwartet nach Umsatzerholung operativen Gewinn

Der Umsatz von Prada hat sich im zweiten Halbjahr 2020 erholt, nachdem er in der ersten Jahreshälfte belastet von der Corona-Pandemie eingebrochen war. Der italienische Luxusmodekonzern teilte mit, er rechne auf Basis vorläufiger Zahlen mit einem positiven Jahresergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT).

Qualcomm bestellt Cristiano Amon zur Jahresmitte zum CEO

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 05, 2021 12:26 ET (17:26 GMT)

DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Der US-Halbleiterhersteller Qualcomm hat Cristiano Amon zu seinem neuen CEO bestellt. Amon tritt am 30. Juni die Nachfolge von Steve Mollenkopf an, der Qualcomm nach 26 Jahren im Konzern verlässt. Mollenkopf war 2014 zum CEO befördert worden und hat den Chipkonzern durch beispiellose Herausforderungen geführt, darunter ein jahrelanger Rechtsstreit mit Apple um Patentlizenzierungen, ein Kartellverfahren der Federal Trade Commission, die Abwehr eines aktivistischen Investors und einer feindlichen Übernahme sowie der Abbruch einer 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme angesichts politischer Spannungen zwischen den USA und China.

Roche-Tochter Genentech erhält FDA-Breakthrough-Status

Genentech, eine Tochter des Schweizer Pharmakonzerns Roche, hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA für das Medikament Tiragolumab den Status "Breakthrough Therapy" erhalten. Die Einstufung gilt in Kombination mit dem Krebsmedikament Tecentriq bei einer Form von Lungenkrebs.

Telefonica verhandelt Verkauf der chilenischen Tochter - Zeitung

Telefonica will sich verschlanken. Laut einem Bericht der spanischen Zeitung El Economista verhandelt der spanische Telekomkonzern über den Verkauf seiner chilenischen Tochter Telefonica Chile SA. Telefonica wolle mit dem Erlös seine Schulden reduzieren und für die Aktionäre mehr Wert schaffen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2021 12:26 ET (17:26 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.