Heute sahen wir weitere Abgaben im DAX, während die Aktien von Delivery Hero im Rallyemodus verbleiben. Was waren die Hintergründe? Dies erfahren Sie im LS-X-Marktbericht vom 5.1.2020 an dieser Stelle. Entfernung vom Rekordlevel Mit dem Dienstagshandel wurde die Konsolidierung des starken Jahresstarts fortgesetzt. Unser Händler kommentierte dies sehr locker am Morgen mit einem Blick auf die Rallye zum Jahresende: Immerhin war der DAX aus dem Vorjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...