Als ich heute die 8 Trophäen der "Hall of Fame, Class of 2020" ( http://www.boerse-social.com/hall-of-fame ) abholte, ging der Kilometerstand meines Autos in die Sechsstelligkeit. Erst im Sommer hatte ich ein Auto, das 94.300km auf dem Tacho hat, gegen eines - eben dieses - mit 94.600km eingetauscht. Ich habe es von meiner Schwester gekauft und daraus das Auto mit auf der einen Seite Boersegeschichte und der anderen Sportgeschichte gemacht. Schöne Lyrics: "Baby, you can drive my car. And maybe I'll love you" (The Beatles) Anregungen gerne an christian@boerse-social.com .Mehr Abseits: https://boerse-social.com/search/@title%20abseitsSiehe auch Inseits: https://boerse-social.com/search/@title%20inseitshttp://www.twitter.com/drastil https://www.instagram.com/sportgeschichte.at/

Den vollständigen Artikel lesen ...