BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zur Verschärfung der Corona-Maßnahmen:

"Eigentlich aber sollten sich die Politiker und Politikerinnen den Aufruf zu Geduld und Disziplin selbst zu Herzen nehmen. Kleinlaut, verzagt und zänkisch, das ist der Eindruck, den das politische Spitzenpersonal am Beginn dieses Jahres macht. Die Bundesrepublik befindet sich in der unangenehmsten Phase der Pandemie. Die erste im vergangenen Frühjahr war von harten, aber beherzten Maßnahmen geprägt - Lockdown, Zähne zusammenbeißen, Infektionszahlen senken. Die zweite Phase gab es im Sommer und Frühherbst, als die erreichten Erfolge durch Selbstgefälligkeiten verspielt wurden. Nun haben wir Winter, und aus der nüchternen Erkenntnis eigener Bräsigkeit meint man in der Politik die Parole "Rette sich, wer kann" zu vernehmen. Das klappt immer dann am besten, wenn man anderen den Schwarzen Peter zuschiebt. Wir Bürgerinnen und Bürger sitzen im Lockdown und schauen zu, wie schon jetzt der Wahlkampf beginnt."/ra/DP/nas