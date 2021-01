FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 19. Januar:

MITTWOCH, DEN 06. JANUAR 2021



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Dienste 12/20 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 12/20

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt, 1. bis 3. Quartal 2020 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 12/20

09:15 ESP: PMI Dienste 12/20

09:45 ITA: PMI Dienste 12/20

09:50 FRA: PMI Dienste 12/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 12/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 12/20 10:00 EUR: PMI Dienste 12/20 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 12/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen 5 Mrd EUR 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 12/20

14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 12/20

15:45 USA: Markit PMI Dienste 12/20 (endgültig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/20 (endgültig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 16.12.20



SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie - Nach den Beratungen von Bund und Ländern 12:15 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zum Zwischenstand der Impfungen NLD: EMA-Entscheidung über Moderna-Impfstoff erwartet

10:30 DEU: Pk BUND zur Vorstellung "Fleischatlas 2021 - Daten und Fakten u?ber Tiere als Nahrungsmittel" USA: Weitere Entwicklungen nach den Wahlen in den USA

01:00 Schließung der Wahllokale nach den Stichwahlen um zwei Senatssitze in Georgia ab 19:00 Zertifizierung des Ergebnisses der Präsidentenwahl im Kongress HINWEIS:

AUT: Feiertag, Börse geschlossen



DONNERSTAG, DEN 07. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 NLD: Altice Europe, außerordentliche Hauptversammlung 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q1-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen

USA: Micron Technology, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 11/20

10:00 POL: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/20 (endgültig)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/20

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 12/20

11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 11/20

16:00 USA: ISM Service 12/20

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen



FREITAG, DEN 08. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 CHE: SNB, vorläufige Jahreszahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Trading Update Q3/20

FRA: Sodexo, Q1-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 11/20 (vorläufig)

07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 12/20

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 11/20

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/20

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte) 10/20 08:45 FRA: Industrieproduktion 11/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 11/20

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 11/20

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 11/20

11:00 ITA: Arbeitslosenzahlen 11/20 (vorläufig)

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/20

14:30 CAN: Arbeitslosenquote 12/20

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/20 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 11/20

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Fortsetzung Prozess um Insolvenz des Reiseunternehmens Rainbow-Tours MONTAG, DEN 11. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Teamviewer, vorläufige Jahreszahlen

07:00 DEU: FlatexDEGIRO, Q4 Trading Update

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 11/20

ITA: Brunello Cucinelli, Jahresumsatz

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 12/20

02:30 CHN: Verbraucherpreie 12/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 11/20

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 01/21

SONSTIGE TERMINE

USA: Consumer Electronics Show (CES) findet online vom 11.-14.01.2021 statt Media Day u.a. mit Verizon-Pk mit CEO Vestberg 12.30 h, Samsung-Pk 15.00 h u.a. HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 12. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika, Umsatz 2020

08:00 DNK: Bang & Olufsen, Q2-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure DEU: Sondersitzung Wirecard-Ausschuss

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 11/20

06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM 17:00 DEU: Luftverkehr-Forum mit Peter Gerber, Präsident Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens München, Kerstin Schreyer, Bayerische Staatsministerin für Verkehr USA: Consumer Electronics Show (CES) findet online vom 11.-14.01.2021 statt 15.00 h General Motors Keynote CEO Mary Barra, 17.00 h AMD Keynote CEO Dr. Lisa Su MITTWOCH, DEN 13. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Cropenergies, 9Monatszahlen (detailliert)

09:00 DEU: Bayer, Pharma Media Day "Transforming Healthcare. Transforming Bayer." 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 13:00 DEU: Virtuelles Pressegespräch zur Vorstellung der Bankenstudie zur EU-Taxonomie GBR: J Sainsbury, Q3 Trading Statement

GBR: Asos plc, Q1 Trading Statement

NLD: Just Eat Takeaway.com, Q4 Trading Update

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/20 (vorab)

09:00 CZE: Verbraucherpreise 12/20

09:00 CZE: Einzelhandelsumsatz 11/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 11/20

11:00 EUR: Industrieproduktion 11/20

14:30 USA: Verbraucherpreise 12/20

14:30 USA: Realeinkommen 12/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

13:00 Beginn digitaler "Handelsblatt"-Energie-Gipfel zum Thema "Aufbruch in eine neue Energiewelt" u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock 14:15 Keynote Schulze

USA: Consumer Electronics Show (CES) findet online vom 11.-14.01.2021 statt 15.00 h Microsoft Keynote President Brad Smith, 19.00 h Walmart CEO Doug McMillon DONNERSTAG, DEN 14. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bossard, Umstz 2020

07:00 CHE: Geberit, Umsatz 2020

07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 AUT: OMV, Q4 Trading Update

08:00 GBR: Tesco, Q3 Trading Update

08:00 GBR: Associated British Foods, Q1 Trading Update 08:30 DEU: Brain Technology, Jahreszahlen

09:00 DEU: BMW, Absatz 2020

FRA: Renault, Vorstellung des neuen "Renaulution" Strategieplans TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 01/21

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/20

00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/20 (endgültig)

10:00 DEU: BIP 2020

11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/20

12:00 IRL: Verbraucherpreise 12/20

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10.12.20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/20

SONSTIGE TERMINE

09:30 Fortsetzung digitaler "Handelsblatt"-Energie-Gipfel zum Thema "Aufbruch in eine neue Energiewelt" u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock 09:35 Keynote und Interview Altmaier

11:35 Interview Baerbock

18:00 Diskussionsrunde mit den Energiepolitischen Sprechern von CDU/CSU, Grüne, SPD und FDP 09:30 EUR: EuGH-Gutachten zur Klage der EU-Kommission gegen Deutschland zur Umsetzung der Elektrizitätsrichtlinie und der Erdgasrichtlinie USA: Consumer Electronics Show (CES) findet online vom 11.-14.01.2021 statt FREITAG, DEN 15. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zehnder, Umsatz 2020

12:45 USA: JPMorgan Chase, Q4-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen

DEU: BMW Roundtable mit Vertriebschef Pieter Nota und Vertriebsausblick auf 2021 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/20

03:00 CHN: BIP Q4/20

08:00 GBR: Industrieproduktion 11/20

08:00 GBR: BIP 11/20

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 11/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/20 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 12/20 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 11/20

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/20

14:30 USA: Empire State Index 01/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/20

15:15 USA: Industrieproduktion 12/20

16:00 USA: Lagerbestände 11/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/21 (vorläufig) EUR: Moody's Ratingergebnis Finnland

EUR: Fitch Ratingergebnis Großbritannien

EUR: S&P Ratingergebnis Russland

SONSTIGE TERMINE

09:30 Abschluss digitaler "Handelsblatt"-Energie-Gipfel zum Thema "Aufbruch in eine neue Energiewelt" MONTAG, DEN 18. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

12:15 GBR: RSA Insurance Group, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: BIP Q4/20

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/20

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/20

05:30 JPN: Industrieproduktion 11/20 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: 2. Verhandlungsrunde Metall-und Elektroindustrie in den Tarifgebieten NRW, Baden-Württemberg und Küste HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 19. JANUAR 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahresumsatz

07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:00 DEU: VDA, Jahres-Pk (online)

12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Halliburton, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/20 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 11/20

10:00 ITA: Handelsbilanz 11/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/21

SONSTIGE TERMINE

GBR/CHE: Das Weltwirtschaftsforum stellt seinen Weltrisikobericht vor °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi