"Wir werden Houzy sehr nahe mit unserer stark wachsenden Community weiterentwickeln; das heisst, wir orientieren uns stets am Nutzen für den User."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Schärer, darf ich Sie fragen, wie Sie wohnen? Stefan Schärer: Ich wohne mit meiner Frau in einer Eigentumswohnung in Luzern. Haben Sie selber schon von Houzy-Empfehlungen für Wohneigentümer profitiert? Ja. Zum einen habe ich von Blog-Beiträgen profitiert und wurde pro-aktiv auf eine fällige Wartung hingewiesen. Zum anderen konnte ich einen qualifizierten...

