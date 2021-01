Aktien: Großbritannien impft nun auch mit AstraZeneca-Präparat

Anzeige / Werbung Im Kampf gegen Corona hat Großbritannien seine Impfkampagne ausgeweitet. Am Montag wurde der erste Brite mit einem vom britisch-schwedischen Konzern AstraZeneca entwickelten Vakzin gegen Corona geimpft. Die Kontrollbehörde für Medikamente und Gesundheitsprodukte hatte das Mittel als erstes Land weltweit vergangene Woche zugelassen. Es hatte in Studien zwar eine geringere Wirksamkeit aufgewiesen als der Impfstoff von Biontech und Pfizer, der bereits seit vier Wochen in Großbritannien verimpft wird, ist im Vergleich dazu aber leichter zu handhaben. So kann der Impfstoff im Gegensatz zu dem von Biontech und Pfizer bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden und ist zudem deutlich günstiger. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Nach Herstellerangaben soll das Mittel zu einem Preis von umgerechnet zwei Euro pro Dosis erhältlich sein. Es werde vom Unternehmen ohne Gewinn geliefert. Bis Jahresende 2021 sollen bis zu drei Milliarden Dosen hergestellt sein. Der AstraZeneca-Impfstoff soll nach ersten Studiendaten im Mittel einen 70-prozentigen Schutz vor Covid-19 bieten. Dies legen Teilergebnisse von Studien an fast 24.000 Menschen in Großbritannien, Brasilien und Südafrika nahe. Bei spezieller Dosierung könnte er dem Konzern zufolge noch besser wirken. Anders als die Vakzine der Mainzer Firma Biontech und des Pharmakonzerns Pfizer sowie der US-Firma Moderna gehört das AstraZeneca-Präparat nicht zu den mRNA-Impfstoffen. Der im Vakzin eingesetzte Wirkstoff AZD1222 beruht auf der abgeschwächten Version eines Erkältungsvirus von Schimpansen. AstraZeneca-Aktie fehlen die Impulse Im Gegensatz zum Impfmittel kommt die Aktie von AstraZeneca nicht recht in Schwung. Zuletzt hatte sie sogar den Abwärtstrendkanal nach unten verlassen, versucht aber wieder diese Marke zurückzuerobern. Unterstützung bekommt der Titel durch einen leicht steigenden MACD (Momentum), der allerdings erst oberhalb der Abwärtstrendlinie wieder höhere Kurse signalisiert. Dazu müsste auch der Widerstand bei rund 7.600 Pence geknackt werden - für eine weitere Erholung. Die 200-Tagelinie (rot) bei rund 8.200 Punkten ist ein nächstes Kursziel. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

