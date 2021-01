Bei der Bereitstellung des knappen Corona-Impfstoffs zeichnen sich deutliche Fortschritte ab. Es gebe die berechtigte Hoffnung, dass der Hersteller BioNTech in seiner geplanten Produktionsstätte in Marburg Ende Februar oder im März starten könne, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag nach neuen Bund-Länder-Beratungen in Berlin. Dies würde für BioNTech und seinen Partner Pfizer die Möglichkeiten "sehr stark" erhöhen.Nach dem BioNTech-Serum steht zudem der zweite Impfstoff in der EU ...

