Ein neues Jahr bringt neue Chancen für die Investorengemeinschaft. Nach einem der volatilsten Jahre in der Geschichte der Börse freuen sich die Investoren darauf, dass der junge Bullenmarkt im Jahr 2021 weitergehen wird. Obwohl ein Crash oder eine Korrektur an der Börse immer möglich ist, gibt es reichlich Rückenwind, der dafür spricht, dass die Aktien weiter nach oben marschieren können. Die Kreditzinsen sollten auf absehbare Zeit auf oder in der Nähe von historischen Tiefstständen bleiben, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...