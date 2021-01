Es tut sich wieder etwas beim Medienkonzern ProSiebenSat.1 Media ISIN: DE000PSM7770. Über zwei Prozent stieg die Aktie am Dienstag und schaffte den Sprung über den charttechnischen Widerstand bei 14,00 Euro. Jetzt darf man gespannt sein, ob sich die Kursgewinne in den nächsten Tagen fortsetzen. ProSiebenSat.1 Media hat sich aus dem Tief am 21. Dezember bei 13,155 Euro wieder nach oben gekämpft und wir sehen weiter Potenzial für die Aktie. Und wenn ...

