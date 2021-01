Nach diversen Beteiligungsverkäufen will LafargeHolcim auf Expansion umschalten (Bloomberg) US-Autoabsatz 2020 schwach trotz Aufholjagd im vierten Quartal Volkswagen: 94.330 (+11% )Audi: 62.517 (-4,8%)BMW: 107.299 (-2,2%) Porsche: 17.560 (+6,4%) 22UA EU will bis zu 300 Millionen weitere Impfdosen von Biontech (Spiegel) AIR Airbus hat Insidern und Branchendaten zufolge sein internes Auslieferungsziel übertroffen (HB) ASKN asknet Solutions nimmt Gespräche mit strategischem Partner über eine mögliche Kapitalbeteiligung auf DAI Daimler bessert Programmierfehler in 20 000 AMG-Autos aus DPW Gericht hält Erhöhung des Briefportos für rechtswidrig VOW3 Massiver Ergebniseinbruch bei VW Pkw im Berichtsjahr 2020 (Business Insider) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...