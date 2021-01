Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine festere Eröffnung ab. Damit würde der Leitindex SMI seine Vortagesverluste wettmachen und seine noch junge Bilanz 2021 knapp ins Plus bringen. Investoren folgen somit den freundlichen US-Vorgaben. In Asien präsentieren sich die Märkte am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...