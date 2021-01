In ihrem Buch "Covid 19: The great reset" beschreiben die beiden Autoren Klaus Schwab und Thierry Malleret den durch Covid 19 ausgelösten "great reset" in unterschiedlichen Bereichen, und es zeigt sich für uns alle tatsächlich, wenige Monate nach Ausbrechen des Virus, die enorme Kraft dieser Krise für radikale und dauerhafte Veränderungen in wirklich nahezu allen Bereichen. Also lasst uns den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, sozialen, geopolitischen, technologischen, industriellen und vor allem auch ökologischen reset begrüßen. Denn ... wer hat die "Reset-Taste" gedrückt? In Wahrheit wir alle. Krise und Geschenke enormen Ausmaßes. Wir alle hatten langsam begriffen, dass die enormen ...

