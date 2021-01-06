BERNSTEIN HEBT PORSCHE AUF 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERFORM)DEUTSCHE BANK HEBT HANNOVER RÜCK AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 160 EURHSBC SENKT LPKF LASER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 32 (29) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 224 (208) EUR - 'OVERWEIGHT'MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 66 (48) EUR - 'EQUAL-W'RBC SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 9 (10) EUR - 'UNDERPERFORM'RBC HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 140 (130) EUR - 'OUTPERFORM'STIFEL EUROPE HEBT SIEMENS HEALTHINEERS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 51 (42) EUR BERENBERG HEBT VODAFONE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 155 (148) PENCEJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 650 (570) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 590 (455) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR STANDARD CHARTERED AUF 594 (589) PENCE - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 23,28 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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