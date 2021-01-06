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WKN: A1XA83 ISIN: GB00BH4HKS39 Ticker-Symbol: VODI 
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06.01.21
10:08 Uhr
1,422 Euro
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VODAFONE GROUP PLC 5-Tage-Chart
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HELLOFRESH
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Unternehmen / AktienKurs%
HELLOFRESH SE66,40-1,63 %
SIEMENS AG118,40+0,87 %
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