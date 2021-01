Unterföhring (ots) - Niemand stiehlt Joko Winterscheidt die Show! Die neue Quizshow-Reihe "Wer stiehlt mir die Show?" feiert am Dienstag auf ProSieben eine erfolgreiche Premiere. Mit starken 14,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern ist "Wer stiehlt mir die Show?" Joko Winterscheidts erfolgreichster Show-Start seit Oktober 2017. Bei den jungen Zuschauern (14-39 J.) erzielt die Quizshow sogar herausragende 19,8 Prozent Marktanteil und dominiert die Prime Time. Insgesamt schalten 5,28 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 J.) die Premiere ein.Die Promi-Herausforderer Palina Rojinski, Elyas M'Barek, Thomas Gottschalk sowie Wildcard-Kandidatin Luisa haben in der Auftakt-Folge keine Chance gegen Joko Winterscheidt - im Finale siegt der Quizmaster gegen Palina Rojinski und bleibt damit weiterhin Moderator seiner eigenen Show. Kommenden Dienstag versuchen die drei Promi-Herausforderer erneut, Joko die Show zu stehlen. Als Wildcard-Kandidatin versucht dann Asena den Quizmaster Joko zu besiegen, um die ProSieben-Show moderieren zu dürfen."Wer stiehlt mir die Show?" - dienstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 06.01.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.one (mailto:kevin.koerber@seven.one)Photo Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.one (mailto:tabea.werner@seven.one)Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4805266