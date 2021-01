Toronto (Kanada), den 6. Januar 2020 - Datametrex AI Limited (TSX-V: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) ("Datametrex" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seit dem 4. Januar 2021 einen Concierge-COVID-19-Testservice für Reisende sowohl in Toronto als auch in Vancouver anbietet.

Dieser Concierge-Service wurde für Einzelpersonen konzipiert, die sich bequem von zu Hause aus testen lassen möchten, anstatt staatliche Einrichtungen zu nutzen und sich in Menschenmengen anstellen zu müssen, die darauf warten, an solchen Orten getestet zu werden.

Das Unternehmen erkennt einen unmittelbaren Bedarf auf dem Markt, um Menschen zu bedienen, die in Länder reisen, die vor der Reise aus oder nach Kanada einen negativen COVID-19-Test verlangen. Dieser Service wird auch Einzelpersonen, Gruppen, Unternehmen und anderen Organisationen bereitgestellt, die aus persönlichen oder beruflichen Gründen einen Test an einem Geschäftsstandort oder an einem anderen Ort durchführen lassen möchten. Die Idee eines Concierge-Services ging aus der Arbeit hervor, die das Unternehmen zurzeit für die Filmindustrie durchführt, wo zahlreiche hochkarätige Schauspieler darum ersuchten, auf bequeme Weise an ihrem Wohnsitz auf individueller Basis getestet zu werden.

Tests oder Dokumentationen für asymptomatische Personen werden durch das öffentliche Gesundheitssystem in keinem der staatlichen COVID-19-Bewertungszentren angeboten. Der COVID-19-Test von Datametrex ist ein nasaler viraler Standard-PCR-Labortest und kann ermitteln, ob jemand aktuell mit COVID-19 infiziert ist. Das Ergebnis liegt innerhalb von 48 Stunden vor. Man kann einen Termin buchen und die Vorauszahlungsoption über die Website von Datametrex nutzen. Um einen Termin zu buchen, besuchen Sie bitte www.datametrex.com oder kontaktieren Sie Lena Kozovski, lkozovski@datametrex.com.

"Da viele Länder vor der Einreise einen negativen COVID-19-Test verlangen, ist Datametrex stolz darauf, Teil der Lösung zu sein, um Reiseziele weltweit auf sicherere und vertrauensvolle Weise wieder zu öffnen. Wir haben in den vergangenen Monaten Tausende von PCR-basierten Tests an Unternehmen sowie Regierungen geliefert und sind davon überzeugt, dass diese Tests eine der Antworten zum Schutz der Weltbevölkerung sind", sagte Marshall Gunter, Chief Executive Officer von Datametrex.

Das Unternehmen stellt keine ausdrücklichen oder impliziten Behauptungen darüber auf, dass sein Produkt derzeit in der Lage ist die Covid-19-Erkrankung (bzw. eine Erkrankung mit dem SARS-2-Coronavirus) zu beseitigen, zu heilen oder einzudämmen.

Wichtige Erwägungen zu COVID-19

Hinweis: Health Canada rät davon ab, einen COVID-19-Test durchführen zu lassen, wenn Sie keine Symptome des Virus haben.

Die kanadische Regierung warnt auch vor Reisen außerhalb des Landes. Aufgrund der COVID-19-Pandemie könnten Regierungen, die ihre Grenzen für Touristen geöffnet haben, plötzlich strenge Reisebeschränkungen auferlegen, was Ihnen die Rückkehr nach Hause erschweren könnte.

Gemäß den Maßnahmen der kanadischen Regierungen müssen alle ankommenden Passagiere von außerhalb Kanadas, unabhängig von ihrem Endziel, einen Selbstisolierungsplan vorlegen. Aus diesem muss hervorgehen, dass die zurückkehrenden Passagiere 14 Tage lang Unterstützung für eine sichere Selbstisolierung erhalten.

Über Datametrex

Datametrex AI Limited ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy (www.nexalogy.com) in den Bereichen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen aktiv ist. Die Aufgabe von Datametrex besteht darin, Hilfsmittel bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer betrieblichen Ziele, einschließlich Gesundheit und Sicherheit, mit auf Vorhersagen und Prävention ausgerichteten Technologien, unterstützen.

Das Unternehmen bietet durch seine Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Festlegung neuer Standardprotokolle durch Künstliche Intelligenz und Gesundheitsdiagnostik fortschrittliche Lösungen zur Unterstützung der Lieferkette. Weitere Informationen zu Datametrex finden Sie unter www.datametrex.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Marshall Gunter - CEO

Tel: (514) 295-2300

E-Mail: mgunter@datametrex.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten "zukunftsgerichtete Informationen" oder stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden zur Verfügung gestellt, um über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. Die Leser werden aufgefordert, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Informationen durch Wörter oder Ausdrücke wie "können", "werden", "erwarten", "wahrscheinlich", "sollten", "würden", "planen", "antizipieren", "beabsichtigen", "potentiell", "vorgeschlagen", "schätzen", "glauben" oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere ähnliche Wörter, Ausdrücke und grammatikalische Variationen davon oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen "eintreten" "können" oder "werden", oder durch Strategiediskussionen, einschließlich des Dollar-Betrags der im Rahmen der Vereinbarung erwarteten Einnahmen, identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vom Unternehmen erwarteten und in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen abweichen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass in den oben angeführten Faktoren nicht alle möglichen Risiken und Unsicherheiten enthalten sind. Die Leser werden außerdem hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung erstellt und basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Erstellung dieser zukunftsgerichteten Informationen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren - sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen - oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54960Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54960&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA23809L1085Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA23809L1085