In einem starken Aufwärtstrend laufen Abwärtskorrekturen in der Regel im Bereich oder nur leicht unter dem 10er-EMA aus. Ein erneuter Anstieg über den 10er-EMA deutet dabei auf eine mögliche neue Aufwärtswelle hin. Der DAX ging am Vortag bei 13.651 Punkten aus dem Handel und notiert im frühen Handel etwas höher bei 13.660 Punkten.

Gelingt ein weiterer Hochlauf, könnten die Bullen das Verlaufshoch bei 13.907 Punkten ins Visier nehmen. Darüber wäre dann mit einem weiteren Hochlauf zur runden Marke von 14.000 Punkten zu rechnen. Sackt der DAX hingegen weiter ab und fällt nachhaltig unter den 10er-EMA, wäre ein weiterer Kursrutsch bis zur Unterstützung bei 13.460/13.400 Punkten zu erwarten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 13.660 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach oben bei 13.900 und 14.000 Punkten. Nach unten bei 13.700, 13.600, 13.460, 13.350, 13.300 und 13.200 Punkten.

Gaps nach unten bei 13.441, 13.374, 12.600, 12.330, 11.391, 10.547, 10.097, ...

