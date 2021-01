Die Wirecard-Vola ist zurück, Tesla triumphiert mit neuen Zielen, das OPEC-Treffen beflügelt den Ölpreis. Erfahren Sie all dies im Marktgespräch der LS-X mit unserem Händler. Marktgespräch mit dem LS-X-Händler Was waren die Details im Videogespräch mit Andreas Bernstein? Nachfolgend gehen wir auf den DAX, den Ölpreis, Tesla und Wirecard noch einmal in Textform ein. DAX vorbörslich fester, Öl ebenfalls Die Konsolidierung vollzog sich weiter und umfasste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...