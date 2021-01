Unterföhring (ots) - Am kommenden Wochenende (9./10.1.2021) geht es in die heiße Phase in der National Football League: ProSieben überträgt erstmals alle zwölf NFL-Playoff-Spiele live - auch zur besten Sendezeit in der Prime Time. Im Vergleich zu 2020 zeigt ProSieben vier Playoff-Spiele mehr, im letzten Jahr erzielten diese im Schnitt hervorragende 14,4 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Mit der Liveübertragung sämtlicher Playoff-Duelle etablieren wir die NFL weiter als großes Event im Schaufenster auf ProSieben."Road to Super Bowl LV: Los geht's am Samstag, 9. Januar 2021, um 18:40 Uhr in der Wild-Card-Round mit dem AFC-Playoff-Spiel zwischen den Indianapolis Colts und den Buffalo Bills, kommentiert von Patrick Esume und Björn Werner. Direkt im Anschluss folgen die Los Angeles Rams bei den Seattle Seahawks (NFC) mit den Kommentatoren Carsten Spengemann und Roman Motzkus. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10. Januar 2021 treffen ab 1:55 Uhr Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady auf das Washington Football Team, kommentiert von Uwe Morawe und Volker Schenk.Am Sonntag, 10. Januar 2021, beginnt um 18:40 Uhr der zweite Teil der Wild-Card-Round. Jan Stecker und Patrick Esume kommentieren das Playoff-Duell der Baltimore Ravens bei den Tennessee Titans. Die Chicago Bears treffen ab 22:15 Uhr auf die New Orleans Saints, kommentiert von Carsten Spengemann und Björn Werner. Zum Nachtduell der Cleveland Browns gegen die Pittsburgh Steelers melden sich ab 1:55 Uhr die Kommentatoren Uwe Morawe und Roman Motzkus.Netmänner im Studio: Für die News aus dem Netz sorgen Christoph "Icke" Dommisch (jeweils Spiele eins und zwei), Max Zielke übernimmt die beiden Nachtschichten.Sämtliche Partien können auch im Livestream auf ran.de (http://ran.de), der ran-App, auf prosieben.de (http://prosieben.de), sowie auf Joyn verfolgt werden.Im ProSieben MAXX-Magazin ranNFLsüchtig gibt's am Sonntag, 10. Januar 2021 ab 18 Uhr einen Rückblick auf den Playoff-Samstag sowie einen Ausblick auf die Sonntagsspiele - moderiert von Jan Stecker und Patrick Esume.NFL-Playoffs auf ProSieben und ran.de im Überblick:Wild Card Round:Samstag, 9.1.202118:40 Uhr Indianapolis Colts @ Buffalo Bills (AFC)22:15 Uhr Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks (NFC)Sonntag, 10.1.20211:55 Uhr Tampa Bay Buccaneers @ Washington Football Team (NFC)18:40 Uhr Baltimore Ravens @ Tennessee Titans (AFC)22:15 Uhr Chicago Bears @ New Orleans Saints (NFC)Montag, 11.1.20211:55 Uhr Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers (AFC)Divisional Round:Samstag, 16.1.202122:20 Uhr Spiel 1Sonntag, 17.1.20211:45 Uhr Spiel 220:45 Uhr Spiel 3Montag, 18.1.20210:15 Uhr Spiel 4Conference Championships:Sonntag, 24.1.202120:45 Uhr Spiel 1Montag, 25.1.20210:15 Uhr Spiel 2Sonntag, 7.2.202120:15 Uhr Countdown zum Super Bowl live auf ProSieben MAXX22:40 Uhr Super Bowl LV live auf ProSiebenPressekontakt:Christiane MaskeCommunication & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: Christiane.Maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der seven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4805337