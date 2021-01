Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) kam gestern im Nachmittagshandel unter Abgabedruck, welcher sich durch den überraschenden Anstieg des ISM-Index der US-Industrie verstärkte, so die Analysten der Helaba.Die bisherigen Auszählungen der Senatswahl in den USA hätten Treasury Notes unter Druck gesetzt, sodass die 10J-Rendite auf 1% gestiegen sei. Auch der Bund-Future starte diesen Morgen mit Abschlägen in den Handel. Die Bundesfinanzagentur versteigere heute eine Schuldverschreibung mit Laufzeit Februar 2031. Dabei könnten die Investoren mit einer Rendite um -0,58% rechnen. Der 10J-Spread zwischen Treasury Notes und Bunds betrage momentan 152 Basispunkte. Damit sei die Aufwärtsbewegung von August letzten Jahres intakt. Die 10J-Renditen der Peripherieländer scheinen momentan auf Richtungssuche zu sein, so die Analysten der Helaba. Spanische und portugiesische Titel lägen leicht oberhalb der 0% Marke bei 0,63% bzw. 0,59%. ...

