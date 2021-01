DJ PTA-News: Syzygy AG: Franziska von Lewinski startet als Vorstandsvorsitzende der SYZYGY AG

Bad Homburg (pta010/06.01.2021/10:29) - Franziska von Lewinski hat zum 1. Januar bei der SYZYGY AG die Position des CEO ubernommen. Wie bereits im August angekundigt, wird der fuhrende Beratungs- und Umsetzungsspezialist fur die digitale Transformation in Marketing und Vertrieb nun wieder von einem dreikopfigen Vorstandsteam geleitet: Mit Franziska von Lewinski als neue Vorstandsvorsitzende und den beiden bereits amtierenden Vorstanden Frank Ladner als Chief Technology Officer und Erwin Greiner als Chief Financial Officer.

"Die SYZYGY Gruppe ist eine der ersten Adressen in der digitalen Dienstleistungsbranche: Innovativ und kreativ, technologiestark und mit umfassender Beratungskompetenz. Ich freue mich sehr, diese starke Gruppe gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in die Zukunft zu fuhren und digitale Transformation fur Marken und Unternehmen mit Leben zu fullen. Zumal wir derzeit einen ganz neuen Schub in der Digitalisierung erleben", sagt CEO Franziska von Lewinski.

Franziska von Lewinski (48) gilt als eine der pragenden Akteure der Digitalindustrie. Sie versteht sich als Antreiberin der digitalen Transformation, mit einer großen Leidenschaft fur Innovationen, Kreation, Content, Performance, Marken und digitale Geschaftsmodelle. Als uberzeugte Impulsgeberin fur interdisziplinares Arbeiten engagiert sie sich auch fur digitale Bildung. So sitzt sie im Beirat des Square Innovation Hub und ist bei der Handelskammer Hamburg ehrenamtliches Mitglied im Ausschuss fur digitale Wirtschaft.

Bereits vor 20 Jahren wechselte Lewinski in die sich damals formierende Digitalbranche. Sie kommt von der Agenturgruppe fischerAppelt AG, wo sie von 2014 an als Vorstand das Ressort Digital und Innovation aufgebaut und gefuhrt hat. Davor war sie 14 Jahre in leitenden Positionen bei der Digitalagentur Interone tatig, zuletzt als CEO. Zu ihren Kunden bei fischerAppelt zahlten unter anderem T-Systems, Merck, Hilti, Toom Baumarkt, SunExpress und die Deutsche Bahn.

Uber die SYZYGY Gruppe Die SYZYGY Gruppe ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für die Transformation in Marketing und Vertrieb. Die Gruppe kreiert, orchestriert und gestaltet digitale Erlebnisse und Produkte für Marken, Unternehmen und Menschen. Strategie, Produkte und Aktivierung sind die zentralen Services. Technologie ist dabei das verbindende und skalierende Element.

Die 1995 gegründete und in Deutschland börsennotierte SYZYGY Gruppe beschäftigt rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vier Ländern. Sie ist mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Mehrheitsaktionär ist die WPP Gruppe mit 50,3 Prozent der Anteile.

Zur Gruppe gehören neben der Hauptmarke SYZYGY und der Strategieagentur diffferent auch das polnische Designstudio Ars Thanea. Zu den Kunden gehören renommierte Marken wie AVIS, BMW, comdirekt Bank, Commerzbank, Consorsbank, Daimler, Deutsche Bank, Kyocera, Lufthansa, Mazda, Miles & More, mobile.de, o2, Paypal, Porsche, Techniker Krankenkasse und Volkswagen.

