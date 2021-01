Frankfurt am Main (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,wie reagiert die Lebensmittelindustrie auf Social-Media-Shitstorms und auf schlechte Bewertungen im Internet? Wie managt sie die Kommunikation mit den Verbrauchern im Falle eines Rückrufs? Diese spannenden Themen stehen auf der Agenda der Online-Konferenz "Digitale Krisenkommunikation für die Lebensmittelwirtschaft", zu der wir Sie als PressevertreterIn herzlich einladen. Die Veranstaltung wird organisiert von den bei der dfv Mediengruppe erscheinenden Fachzeitschriften "ZLR - Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht" und "Compliance Berater" sowie der Unternehmensberatung für Kommunikation "Engel & Zimmermann".Wann: Mittwoch, 20. Januar 2021Uhrzeit: ganztägig (8:30 Uhr - 17:00 Uhr / einzelne Vorträge sind jeweils mit Uhrzeit im Programm angegeben)Das komplette Programm finden Sie hier: https://veranstaltungen.ruw.de/veranstaltungen/krisenmanagement/digitale-krisenkommunikation-fur-die-lebensmittelwirtschaft/programmBei Interesse melden Sie sich bitte per E-Mail an judith.scondo@dfv.de (mailto:judith.scondo@dfv.de). Wir schicken Ihnen den Link zur Registrierung und weitere Details zum Ablauf.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: dfv Mediengruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8742/4805426