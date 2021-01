Die Corona-Lage in Deutschland ist weiterhin angespannt. Die Bundesregierung hat weitere Maßnahmen verordnet, um die steigenden Infektionszahlen endlich in den Griff zu bekommen. Die Reisebranche ist wenig begeistert. Die ohnehin stark betroffenen Unternehmen wie Lufthansa, TUI oder Fraport müssen auf eine nachhaltige Erholung ihrer Geschäfte weiter warten.Bund und Länder haben sich darauf verständigt, den bis 10. Januar geltenden Lockdown um drei Wochen zu verlängern. Außerdem wird in den Kreisen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...