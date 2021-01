Zürich (www.anleihencheck.de) - Anfang des Jahres 2021 sind die Bewertungen der Emerging Markets (EM)-Corporates unserer Meinung nach interessant, so Meno Stroemer, Head Portfolio Management bei Fisch Asset Management in Zürich.Im Niedrigzinsumfeld habe der Spread gegenüber den Industrieländern allgemein an Attraktivität gewonnen. Während der Coronakrise hätten EM-Unternehmensanleihen bei besseren Fundamentaldaten stets eine höhere Entschädigung für das eingegangene Risiko geboten. Nachdem es in den Schwellenländern im Gegensatz zu den Industrieländern keine direkten Käufe von Unternehmensanleihen durch Zentralbanken gegeben habe, sei die Erholung ersterer etwas hinter letzteren hergehinkt. Da die Spreads von EM-Corporates nach wie vor im Investment-Grade-Segment etwa 40 Basispunkte und im High-Yield-Segment rund 100 Basispunkte höher als vor dem Beginn der Pandemie seien, bestehe aus Sicht der Experten beträchtlicher Spielraum für eine Spreadeinengung. ...

