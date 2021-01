DJ Städtetag unterstützt schärferen Lockdown

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Städtetag hat die Beschlüsse des Bund-Länder-Gesprächs für einen strengeren Lockdown begrüßt. "So hart die Maßnahmen auch sind: Die Städte halten es für richtig, den Lockdown fortzusetzen, damit die Zahl der Neuinfektionen nachhaltig sinkt", sagte Präsident Burkhard Jung der Rheinischen Post. Besonders schwierig sei die Lage in den Krankenhäusern, die auf den Intensivstationen an ihre personellen Grenzen kämen.

"Bei den Kontaktbeschränkungen darf es keine Tabus geben", erklärte Jung. In der aktuellen Ausnahmesituation sollten auch an Schulen und Kitas die Kontakte so gering wie möglich gehalten werden. "Die Länder fordern wir auf, verbindliche Regelungen für die Notbetreuung zu erlassen." Sobald es der Infektions- und Gesundheitsschutz zulassen, müssten Schulen und Kitas dann wieder geöffnet werden.

Allerdings bräuchten die Menschen in absehbarer Zeit auch eine Perspektive. "Dazu muss es von Bund und Ländern bei ihrem nächsten Treffen klare Signale geben", forderte der Städtetagspräsident.

January 06, 2021

